Немцы готовятся к запуску ракеты из Великобритании в 2026 году

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Немцы готовятся к запуску ракеты из Великобритании в 2026 году
ФОТО: Global Look Press

Компания RFA рассчитывает запустить ракету из Великобритании в 2026 году.

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) рассчитывает запустить свою ракету RFA ONE из Великобритании уже в 2026 году. Об этом пишет портал European Spaceflight.

Издание отмечает, что стартап значительно продвинулся на пути к повторному первому запуску с космодрома Саксаворд (SaxaVord) в Шотландии. В частности, RFA готовится к огневым испытаниям первой ступени ракеты RFA ONE, а также разрабатывает дополнительную (третью) ступень носителя — разгонный блок Redshift.

По словам генерального директора RFA Индулиса Калнинса, первая ступень ракеты в настоящее время транспортируется из Аугсбурга (Германия) на стартовую площадку на острове Анст. Он отметил, что вторая ступень носителя, получившая модернизированный двигатель Helix и обновление программного обеспечения, будет доставлена ​​на стартовую площадку уже в ближайшие несколько недель.

В апреле издание NSF сообщало, что RFA подтвердила свои планы по запуску ракеты RFA One с космодрома SaxaVord в Великобритании к концу 2025 года.

В августе 2024-го European Spaceflight со ссылкой на главного операционного директора RFA Стефана Бришенка рассказало, что первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов.

Перспективная двухступенчатая ракета RFA ONE высотой 30 метров рассчитана на выведение полезной нагрузки массой до 1300 килограммов на низкую околоземную орбиту.

#Великобритания #технологии #ракета #Германия
