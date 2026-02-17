Иран заявил о готовности отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, такой как Россия. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские, иранские и региональные дипломатические источники.

В публикации говорится, что Иран в ходе обсуждения своей ядерной программы предлагал приостановить обогащение урана и переместить его часть за границу. Также уточняется, что часть запасов находится под обломками ядерных объектов, которые пострадали от ударов США и Израиля в июне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вторая авианосная группа Военно-морских сил США на Ближнем Востоке нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

