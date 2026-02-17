Baltijas balss logotype
Россия под колпаком: США рекомендовали Ирану отдать важный ресурс

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия под колпаком: США рекомендовали Ирану отдать важный ресурс
ФОТО: Global Look Press

США косвенно рассказали о контроле над Россией, попросив Иран передать важный ресурс РФ.

Иран заявил о готовности отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, такой как Россия. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские, иранские и региональные дипломатические источники.

В публикации говорится, что Иран в ходе обсуждения своей ядерной программы предлагал приостановить обогащение урана и переместить его часть за границу. Также уточняется, что часть запасов находится под обломками ядерных объектов, которые пострадали от ударов США и Израиля в июне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вторая авианосная группа Военно-морских сил США на Ближнем Востоке нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

Читайте: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

