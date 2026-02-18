Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цель России - изменение мирового порядка - разведка Швеции 2 372

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Цель России - изменение мирового порядка - разведка Швеции
ФОТО: saeima.lv

Россия представляет собой доминирующую военную угрозу в непосредственной близости от Швеции. Об этом говорится в ежегодном докладе шведской Службы военной разведки и безопасности (MUST).

В документе указывается, что Россия продолжит наращивать военный потенциал, направленный против Швеции и НАТО, даже с учётом изменений в ходе войны в Украине.

Россия остаётся определяющим фактором при планировании обороны и оценке военных рисков для Швеции в средне- и долгосрочной перспективе.

Поведение России вблизи Швеции - ключевой фактор ухудшения безопасности.

"Помимо крупномасштабной агрессии России против Украины, мы видим, как действия России с использованием гибридных средств в отношении НАТО и ЕС становятся все более рискованными и безрассудными", - пишет в обзоре глава MUST генерал-лейтенант Томас Нильссон.

Россия активно использует гибридные методы воздействия: саботаж и разрушение критической инфраструктуры; нарушения воздушного пространства с использованием самолётов и дронов; кибератаки, разведывательные операции и информационное влияние.

Цель таких операций - создание нестабильности, усиление неопределённости и давления, в том числе попытки ослабить поддержку Украины и подорвать единство НАТО и ЕС

По оценкам Службы, Россия уделяет приоритетное внимание мерам по укреплению своего военного потенциала в регионе.

По оценкам MUST, Россия постепенно увеличивает свою военную способность в районе Балтийского моря и в непосредственной близости от Швеции. Даже если война в Украине закончится, рост способности российских вооружённых сил может ускориться, особенно при снятии санкций или перераспределении ресурсов с других направлений.

Стратегический конфликт с Западом

Шведская разведка подчёркивает, что российское руководство рассматривает себя в состоянии "стратегического конфликта с Западом", при этом одной из целей остаётся изменение существующего мирового порядка. При этом Кремль готов использовать масштабное военное насилие для достижения политических целей, что сопровождается значительными человеческими потерями и разрушением.

Эта военная угроза воспринимается как реальная и конкретнаяи требует внимания и подготовки со стороны стран НАТО и Швеции

В докладе говорится, что Китай и Россия одновременно развивают свои инструменты влияния - политические, экономические и военные, что оказывает влияние на безопасность Швеции.

Служба военной разведки и безопасности Швеции отмечает также, что международная политика все больше характеризуется конкуренцией между великими державами, которые ведут все более ожесточенную борьбу за важные ресурсы, политическое влияние и доступ к ключевым технологиям. Для оказания давления на другие страны используются политические и экономические средства. Одной из областей, где это происходит, является Арктика.

"Соревнование великих держав характеризовало ландшафт политики безопасности еще до нападения России на Украину в 2022 году, но соперничество еще более усилилось, что привело к снижению глобальной стабильности и предсказуемости", - говорит Томас Нильссон.

Читайте нас также:
#НАТО #Швеция #разведка #безопасность #гибридная война #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • EK
    Elvira Katiliute
    18-го февраля

    Cik noguris no jums, kad jūs nomierināsieties?

    0
    7
  • YY
    Yu Yu
    18-го февраля

    а что был порядок?

    12
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео