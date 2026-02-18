Baltijas balss logotype
Жандарм и инопланетяне: бывший шеф МВД Франции в 65 лет бросает вызов либерализму 4 442

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бруно Ретайо готов навести порядок.

Бруно Ретайо готов навести порядок.

Народ требует обуздать иммигрантов.

Председатель правой партии «Республиканцы» Брюно Ретайо объявил о выдвижении на пост президента. 65-летний политик, занимавший должность министра внутренних дел больше года до октября 2025, заявил, что будет строить свою программу на трёх главных темах — безопасность, контроль над иммиграцией и «восстановление авторитета» государства. В своем обращении, на которое ссылается Le Figaro, Ретайо говорит, что прежде, чем отвечать на внешнии вызовы, во Франции необходимо «навести порядок». Среди угроз он упоминает войну Владимира Путина против Украины, геополитическое давление крупных держав, в том числе Китая, и терроризм.

Жесткая линия по иммиграции и реформы социальной системы

Центральным инструментом своей программы Ретайо видит референдумы. Он объявил, что намерен вынести на всенародное голосование законы о резком сокращении иммиграции, реформе уголовного права и приоритете национального законодательства. Политик также предлагает пересмотреть социальную модель, сократить госрасходы и сделать акцент на поддержке работающих семей и увеличении рождаемости.

Как отмечает Le Monde, в случае избрания Ретайо часть его инициатив может столкнуться с конституционными ограничениями: иммиграция и правосудие не могут быть вынесены на референдум.

Выдвижение Ретайо усиливает конкуренцию среди правых политиков, пишут французские СМИ. В партии «Республиканцы» еще не определились, как будут определять кандидата в президенты от политического движения. Часть правых сил выступают за проведение праймериз.

Выборы президента Франции пройдут весной 2027 года. Нынешний президент Эмманюэль Макрон, согласно законодательству, не имеет права занимать этот пост третий раз подряд.

Ранее о намерении участвовать в выборах объявила бывший лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. Однако ее кандидатура находится под вопросом из-за уголовного дела о фиктивном найме помощников в Европейском парламенте. Суд первой инстанции приговорил ее к лишению свободы на четыре года и запрету избираться на пять лет. Приговор по апелляции вынесут 7 июля. В случае, если Ле Пен не сможет принять участие в гонке, ожидается, что от самой крупной крайне правой партии Франции на выборы пойдет евродепутат и глава «Национального объединения» Жордан Барделла.

Популярные политики левого фланга, в том числе Рафаэль Глюксманн, Жан-Люк Меланшон и Фабьен Руссель, пока официально не объявили о своем намерении баллотироваться на пост президента. Неясно также, будут ли левые силы проводить праймериз.

#выборы #Франция #Марин Ле Пен #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • I
    Inga
    19-го февраля

    кто там сидит пописывает. если вас с вашими мигрантами из чужеродных стран,перевести на иностранные языки,за ваше мировое искажение сути и пониманий ,сдует вас,прям с небка.

    0
    0
  • I
    Inga
    18-го февраля

    у голиковой пленные,а не мигранты,об эмигрантах даже речи нет

    0
    0
  • I
    Inga
    18-го февраля

    он нет

    0
    0
  • A
    Aleks
    18-го февраля

    Странно,когда Европейские политики хотят ограничить мигрантов из чужеродных стран,Голикова в России заявила ,что в Россию до 2032 года должно быть завезено́ 12 млн.мигрантов,что,по большому счету,является уничтожением коренного населения России и уничтожением России. А Путин ничего не делает и не противоборствует этому ..Путин ли это вообще,если он вообще ничего не решает?! Даже на переговорах опять иудей Мединский,который ушел из под Киева и сдал русских Херсона и который сильно лербанит бюджет,издавая свои учебники с переписанной историей... 🔯👽😈

    3
    5
Читать все комментарии

