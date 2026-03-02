Baltijas balss logotype
Испания выступила против США 0 51

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Испания выступила против США
ФОТО: Global Look Press

El Pais: Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран.

Испания запретила президенту США Дональду Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и поэтому выслала танкеры ВВС США, дислоцирующиеся там. Об этом сообщает El Pais.

Как отмечает издание, Испания отказывается поддерживать американо-израильскую военную операцию против Ирана и дистанцируется от позиции Франции, Германии и Великобритании, которые выразили готовность предпринять даже «соразмерные наступательные действия» в ответ на нападения Тегерана на страны Персидского залива и Кипр.

«Каждая страна принимает собственные внешнеполитические решения. У Испании очень четкая позиция: голос Европы в настоящее время должен быть голосом баланса и умеренности, направленным на деэскалацию и возвращение за стол переговоров», — заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

При этом министр осудил «абсолютно неоправданные» нападения Ирана на страны Персидского залива, и в частности на Кипр, государство-член ЕС, в настоящее время председательствующее в Союзе, которому он выразил «полную поддержку и солидарность».

По словам министра обороны Испании Маргарита Роблес, что отказ Мадрида оказать военную поддержку нападению на Иран привел к тому, что Пентагон вывел дюжину самолетов-заправщиков KC-135, дислоцированных на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера в Севильи и, в меньшей степени, на авиабазе Рота в Кадисе, которые использовались для дозаправки истребителей-бомбардировщиков в воздухе.

#Иран #США #Испания #Европа #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
