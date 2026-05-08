Чернобыль загорелся снова 1 1339

В мире
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лесной пожар
ФОТО: LETA

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС второй день тушат лесной пожар, возникший после падения беспилотника. Пламя охватило уже более тысячи гектаров территории.

Масштабный лесной пожар продолжается в Чернобыльской зоне отчуждения на севере Украине.

Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в пятницу, 8 мая, примерная площадь возгорания уже превышает 1100 гектаров. К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб.

По данным ведомства, из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива. "Ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении ГСЧС.

Причиной пожара стало падение БПЛА

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике добавили, что пожар возник накануне, 7 мая, после падения беспилотника.

Радиационный фон в районе пожара остается в пределах нормы - от 0,19 до 0,35 мкЗв/час, говорится в сообщении заповедника. Министерство внутренних дел Украины также отметило, что по состоянию на 11:00 8 мая радиационная ситуация остается стабильной на всей территории страны, в том числе на севере Киевской области.

Чернобыльская зона отчуждения - это около 2600 квадратных километров территории в Украине, с которой выселили жителей после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Лесные пожары случаются в этой местности уже не в первый раз.

#пожар #экология #безопасность #радиация #лесной пожар
