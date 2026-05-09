Лесной пожар в районе Чернобыльской АЭС продолжает быстро расширяться после возгораний, начавшихся накануне. Огонь уже охватил около 1200 гектаров, а в некоторых районах спасатели не могут работать из-за минной опасности.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, начавшийся после падения дронов в пятницу, к субботе значительно увеличился в масштабах.

По данным украинских властей, огонь распространился на территории нескольких природоохранных участков и лесничеств, включая Опачичи, Теремцы, Паришев и Корогодское лесничество.

Предварительно площадь пожара оценивается примерно в 1200 гектаров.

Самая сложная ситуация сейчас складывается в районах Опачичей и на левом берегу реки Припять. Именно туда направлены основные силы пожарных и техника.

Дополнительную проблему создают сильные порывы ветра, из-за которых огонь продолжает распространяться. В частности, низовой пожар перешел из района Теремцев в район Паришева, что привело к дальнейшему увеличению площади возгорания.

В некоторых секторах тушение пока невозможно из-за минной опасности — территория вокруг Чернобыльской зоны остается частично заминированной после боевых действий.

Всего к ликвидации пожара привлечены 367 человек и 84 единицы техники.

Несмотря на масштаб возгорания, власти утверждают, что радиационный фон в районе остается в пределах нормы.

Для многих Чернобыльская зона до сих пор ассоциируется прежде всего с радиационной угрозой, поэтому любые пожары в этом районе вызывают особое внимание и опасения — в том числе из-за риска распространения радиоактивной пыли.

Территория вокруг Чернобыльской АЭС остается заброшенной после катастрофы 1986 года, крупнейшей аварии в истории гражданской атомной энергетики. Позже там был создан природный заповедник.

После начала полномасштабной войны в 2022 году российские войска на некоторое время заняли Чернобыльскую АЭС, а Украина неоднократно обвиняла Россию в создании угроз для объектов атомной энергетики.

Важно знать: в феврале 2025 года в защитном куполе Чернобыльской АЭС уже появлялось повреждение после удара дрона — тогда в конструкции образовалась дыра.

Пока пожарные продолжают бороться с огнем, ситуация в зоне остается сложной и требует постоянного мониторинга.