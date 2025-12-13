Baltijas balss logotype
Хлопья овсянки: как их использовать не только для завтрака, но и для сияния кожи

Нужно ли увлажнять жирную кожу: объясняет дерматолог

Всё по полочкам: как организовать хранение косметики

Масло ши для сохранения молодости кожи: правила применения

7 простых способов омолодить шею без операции

Как сохранить волосы, если вы не носите шапку: советы трихолога

Чтобы выдержать любой холод и ветер: как ухаживать за губами зимой

Бьюти–аптечка путешественника: 5 ингредиентов, которые помогут быстро реабилитировать кожу

10 вредных привычек, которые ускоряют старение кожи

Как носить шапку зимой, чтобы волосы не электризовались

Зимний уход за кожей: советы косметологов, чтобы сохранить здоровье и увлажнение

Существует ли привилегия красоты и правда ли успех зависит от внешнего вида

Аптечные секреты красоты: бюджетные средства, которые реально работают

Что произойдет, если забыть о дезодоранте на пару недель

Почему после 40 лет худеть сложнее и как с этим бороться

Видео