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Массаж сухой щёткой: как его делать и в чём его польза 0

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Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Массаж сухой щёткой: как его делать и в чём его польза

Если регулярно делать сухой массаж — улучшится состояние кожи, уменьшатся проявления целлюлита, а контуры тела станут более изящными. Также он хорошо влияет на общее состояние организма. Еще один плюс процедуры — она несложная и занимает всего несколько минут. Ее можно проводить дома, в отпуске, в раздевалке фитнес-зала, перед посещением бани или сауны.

Для чего нужна щетка для сухого массажа

Щетка отшелушивает ороговевшие частички эпидермиса, тонизирует кожу, улучшает кровоснабжение и ускоряет лимфоток, повышает общий тонус организма, бодрит. Если знать, как правильно делать массаж тела сухой щеткой, и не лениться, соблюдая регулярность, — вскоре можно будет заменить, что фигура станет более подтянутой.

Какие проблемы помогает решить массаж сухой щеткой

Драйбрашинг еще называют антицеллюлитным массажем сухой щеткой в домашних условиях. Но на самом деле он помогает решить не только проблему целлюлита. С его помощью можно:

  • сделать кожу тела более нежной, гладкой и ровной;

  • предотвратить врастание волос после эпиляции;

  • забыть о том, что такое огрубевшая кожа на локтях и коленях;

  • уменьшить отеки;

  • нормализовать работу сальных желез и предотвратить появление акне;

  • сделать менее заметными растяжки и предотвратить появление новых;

  • подготовить кожу к последующему уходу;

  • положительно повлиять на обменные процессы в организме — что будет способствовать улучшению фигуры.

В какое время делать массаж сухой щеткой

Массаж сухой щеткой обладает бодрящим и тонизирующим действием. Поэтому лучше делать его утром. Нет ничего страшного, если сделать его в любое другое удобное время. Но перед сном процедура нежелательна: вы можете быстро не уснуть.

Эффект будет заметен уже после одной процедуры. Однако для максимального результата важна регулярность.

Инструкция по проведению массажа сухой щеткой Результат будет во многом зависеть от того, как делается массаж сухой щеткой.

Подготовка к процедуре

Массаж нужно делать на сухую нераспаренную кожу — до душа, бани или сауны. Когда кожа влажная — увеличивается риск ее травмирования. Кроме того, щетка не будет хорошо скользить по телу. По этой же причине перед тем, как делать массаж сухой щеткой от целлюлита, на кожу не наносят косметические средства.

Как делать массаж сухой щеткой на теле

Разобраться, как правильно делать лимфодренажный массаж сухой щеткой, не сложно. Основное правило — двигаться по ходу лимфотока и по направлению к сердцу.

Начните с массажа ступней, помассировав пальцы и стопы, потом перейдите к щиколоткам.

Двигайтесь вверх, помассировав голени, затем колени.

Далее сделайте массаж бедер и ягодиц.

С тем, в какой последовательности и как делать массаж ног сухой щеткой, мы разобрались — следующие на очереди зоны талии и живота.

После них проработайте нижнюю часть спины.

Далее переходим к рукам. Начните с пальцев, ладоней и кистей, после поднимайтесь к запястьям и дальше — к локтям, а затем предплечьям.

Проработайте плечи, шею, область ключиц и груди.

Рекомендации и частые ошибки

Движения должны быть мягкими и плавными. Их направление зависит от зоны. Есть разница в технике, как делать массаж ягодиц сухой щеткой и, например, голеней или плеч.

  • Ступни, кисти, бедра, ягодицы, живот и молочные железы прорабатываются круговыми движениями.

  • Голени, колени, руки — прямыми движениями снизу вверх.

  • Спина до лопаток и область выше талии — восходящими движениями снизу и к бокам.

  • Верхняя часть плечей — от предплечий к ключицам и центру позвоночника и шеи.

Массируйте кожу до легкого покраснения. Сильно нажимать на щетку не нужно. Каждую зону прорабатывайте как минимум 10 раз. Подмышки массировать не нужно. Область молочных желез массируется максимально деликатно, если есть мастопатия, кисты и другие изменения — пропустите этот этап.

Источник: mediasole

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