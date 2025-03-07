Как ухаживать за кожей весной: правил от дерматолога

С наступлением весны многие женщины начинают замечать изменения в состоянии кожи: тусклый цвет, сухость, шелушение и повышенная чувствительность. Эти проблемы вполне объяснимы — переходный период для кожи часто сопряжен с рядом внешних факторов, таких как перепады температур, уменьшение солнечного света и другие сезонные изменения.

Эксперт: Майя Голдобина, врач-дерматолог и косметолог

«Причины очевидны: разница температур внутри помещения и на улице, сложные меняющиеся погодные условия, дефицит солнца и прогулок на свежем воздухе. Это приводит к замедлению процессов обновления кожи, обезвоженности верхнего слоя, что внешне проявляется шелушением и сухостью. Можно помочь коже, подкорректировав домашний уход», — объяснила эксперт.

Что следует учесть в уходе за кожей весной?

Интенсивное увлажнение и питание

Весной кожа теряет много влаги, что может привести к сухости и шелушению. Чтобы вернуть коже комфорт и мягкость, необходимо не только использовать увлажняющие кремы, но и включать в уход сыворотки и маски с увлажняющими компонентами.

«Прежде всего, это кремы для ежедневного применения. Прочитайте состав: там должны быть как увлажняющие, так и питательные ингредиенты. К первым относится гиалуроновая кислота, глицерин, минералы, аминокислоты. Ко вторым – натуральные масла, церамиды, холестерол. Если одного средства по ощущениям недостаточно, можно дополнить уход сыворотками с таким же действием», — отметила Майя Голдобина.

Защита от ультрафиолетовых лучей

После зимы кожа особенно уязвима к воздействию ультрафиолетовых лучей, что делает защиту от солнца обязательным этапом весеннего ухода. Убедитесь, что в вашем креме для лица есть солнцезащитный фильтр SPF. Это поможет предотвратить повреждения и преждевременное старение кожи.

Правильное очищение

Как отмечает Майя Голдобина, важным этапом ухода является качественное очищение. Обычное очищение утром и вечером недостаточно, весной важно добавить в уход глубокие маски, которые очищают поры и способствуют лучшему обновлению кожи.

«Важно не только рутинное очищение утром и вечером со специальным средством, но и глубокое очищение с помощью масок на основе ферментов, глины, фруктовых кислот. В начале весны такие маски можно делать 2-3 раза в неделю, в зависимости от типа и состояния кожи», — подчеркнула дерматолог.

Эти простые, но эффективные шаги помогут вашей коже оставаться сияющей и здоровой даже в переходный сезон.

Источник: whoopee