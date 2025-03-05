Мыть голову раз в неделю: миссия выполнима?

Как было бы здорово мыть голову всего раз в неделю и ходить с чистыми локонами все 7 дней! Реально ли это?

Жирность или сухость наших волос зависит от типа кожи головы. Сами по себе волосы не могут быть сухими или жирными. На сухость/жирность оказывает влияние выделение кожного сала. Чем жирнее кожа головы, тем чаще приходится мыть локоны, потому что они быстро теряют свою чистоту и легкость. Если кожа головы жирная, приходится мыть ее почти каждый день.

Но оказывается, можно даже с жирными волосами перейти на мытье всего раз в неделю. Это поможет сберечь кучу времени, а также пойдет на пользу волосам и коже головы. И при этом ваша прическа будет свежей долгое время. Нужно только соблюдать эти правила для получения идеального результата.

Правило №1: используйте шампуни для глубокой очистки

К мытью волос, если делать это только раз в неделю, нужно подходить основательно. Нужно хорошо промывать кожу головы и локоны по всей длине. Только тщательное очищение поможет сохранить волосы чистыми и свежими долгое время.

Для этой цели используйте не обычный шампунь категории масс-маркета, а специальный шампунь глубокого очищения, который позволит удалить всю скопившуюся за долгое время на волосах пыль и грязь. Можно использовать сразу несколько шампуней за одно мытье головы – об этом рассказываем ниже.

Правило № 2: мойте голову трижды

Мы привыкли мыть голову два раза. Первый проход с шампунем позволяет удалить поверхностные загрязнения, но этого мало. Для первого прохода можно, кстати, использовать обычный сульфатный шампунь, который хорошо пенится и удалит загрязнения.

Второй проход позволяет очистить волосы и кожу головы более тщательно – тут как раз берите шампунь глубокой очистки.

Третий проход закрепляет результат, и тут можно взять специализированный шампунь, который справится с конкретной проблемой – например, с перхотью.

Правило № 3: не забывайте о кондиционере

Не стоит думать, что кондиционер усугубит жирность волос и сделает их грязными и сальными. Наоборот, про кондиционирование локонов забывать нельзя. Кондиционер на то и рассчитан, чтобы смягчить волосы, увлажнить их, облегчить расчесывание и сушку феном.

Если тщательно очистить локоны и не использовать кондиционер, кожа головы начнет восполнять сухость еще большей выработкой кожного сала. Потому не забывайте про увлажнение, а при жирной коже головы берите легкие и более жидкие формулы.

Правило № 4: ополаскивайте волосы прохладной водой после мытья

Горячая вода действительно поможет хорошо удалить загрязнение, так как она растворит жир и вымоет всю грязь из кожи и волос. Но заключительным этапом мытья головы уже после нанесения кондиционера обязательно должно быть промывание прохладной водой. Это поможет закрыть поры на коже, чтобы не выделялось излишнее количество кожного сала.

Также это закроет структуру волос, чтобы они не пушились и легко расчесывались. Хорошо добавить в прохладную воду для ополаскивания немного кислоты – например столовую ложку натурального уксуса, яблочного или винного.

Правило № 5: не злоупотребляйте масками и другими уходовыми продуктами

Маска необходима нашим волосам для более глубокого увлажнения и питания, или для решения конкретной проблемы. Но не стоит путать ее с кондиционером – это два совершенно разных продукта. Маску используйте раз в неделю, желательно до мытья. А кондиционер следует применять после очищения головы шампунем. Также старайтесь не злоупотреблять другими ухаживающими средствами – спреями для облегчения расчесывания (обычно они содержат много силикона), маслами, плотной термозащитой.

Правило № 6: не злоупотребляйте средствами для укладки

Особенно осторожными при излишней жирности кожи головы нужно быть со средствами для укладки. Чем больше их наносите на волосы, тем больше грязи и пыли они притянут. Это касается пенок и муссов, лака для волос и укладочных спреев, геля или воска.

Если сразу же после мыть вы уложите волосы с помощью средств для укладки, не ждите, что голова будет свежей долгое время. Постарайтесь минимизировать количество используемых средств, а вместо этого просто укладывайте волосы с помощью щетки и фена.

Правило № 7: регулярно очищайте и меняйте расческу

Расчесывая волосы каждый день, мы забываем о том, что на гребешке остается много пыли и грязи. Поэтому все гребешки нужно регулярно очищать – так же часто, как вы моете голову, или даже чаще.

Не забывайте регулярно менять расческу на новую, особенно если используете изделия из натуральных материалов – дерева или натуральной щетины. Лучшими считаются гребешки с пластиковыми (нейлоновыми) зубчиками и натуральной щетиной. Но чем тоньше и густее щетина, тем тщательнее ее нужно будет очищать.

Эти правила помогут вам мыть голову реже, даже раз в неделю. И при этом волосы будут оставаться свежими и чистыми долгое время.

Источник: news.hochu