Рынки и компании

Изображение к статье: ЕС вводит сбор в 3 евро на дешёвые посылки из-за рубежа, в основном из Китая
В мире

ЕС вводит сбор в 3 евро на дешёвые посылки из-за рубежа, в основном из Китая

2
Изображение к статье: Даже со всеми своими ГЭС государственное Latvenergo смогло подняться только до 8-го места в рейтинге.
Бизнес

Малая часть большого бизнеса: только 7 компаний из Латвии попали в ТОП-50 крупнейших предприятий Балтии

0
Изображение к статье: Центр по защите прав потребителей возбудил дело против Bite Latvija из-за навязанной клиентам доплаты
Бизнес

Центр по защите прав потребителей возбудил дело против Bite Latvija из-за навязанной клиентам доплаты

0
Изображение к статье: Культивируемое мясо - последний писк агронауки. Иконка видео
Бизнес

Европейцы меняют свое отношение к мясу

0
Изображение к статье: Lada Largus представляет из себя бывший румынский Dacia Logan. Иконка видео
Бизнес

Продажи «Лады» в России в 2025 году упали более чем на четверть

1
Изображение к статье: Умышленное доведение до банкротства? Авиакомпания SmartLynx Airlines оправдывается
Бизнес

Умышленное доведение до банкротства? Авиакомпания SmartLynx Airlines оправдывается

0
Изображение к статье: «SmartLynx Airlines» подала заявление о процессе неплатежеспособности
Бизнес

«SmartLynx Airlines» подала заявление о процессе неплатежеспособности

0
Изображение к статье: Главная проблема климатической политики государства сейчас связана с сектором землепользования, который из поглотителя выбросов превратился в их источник. Иконка видео
Бизнес

Финляндия намерена достичь углеродной нейтральности к 2035 году

0
Изображение к статье: Проблемы глубже, чем кажется: airBaltic задыхается без свободных средств
Бизнес

Проблемы глубже, чем кажется: airBaltic задыхается без свободных средств

0
Изображение к статье: На одной из крупнейших сетей АЗС Латвии поменялось руководство
Бизнес

На одной из крупнейших сетей АЗС Латвии поменялось руководство

0
Изображение к статье: Tesla движется навстречу пожеланиям рынка. Иконка видео
Бизнес

Илон Маск завалит бедную Европу электромобилями по дешевке

0
Изображение к статье: Процесс правовой защиты SmartLynx продолжен не будет
Бизнес

Процесс правовой защиты SmartLynx продолжен не будет

0
Изображение к статье: Нефтяная промышленность африканской страны находится в аварийном состоянии. Иконка видео
Бизнес

Нигерия распродает перспективные нефтяные месторождения иностранцам за 10 000 000 000 USD

0
Изображение к статье: Чипы из города Эспоо найдут спрос на рынке. Иконка видео
Бизнес

Финляндия будет выпускать микросхемы на 7 миллиардов евро в год

0
Изображение к статье: Фармацевтический рынок меряется триллионами евро. Иконка видео
Бизнес

Акции биотеха из Франции взлетели на 1300% на успехе препарата для лечения кишечника

0
