Рынки и компании

ЕС вводит сбор в 3 евро на дешёвые посылки из-за рубежа, в основном из Китая
Малая часть большого бизнеса: только 7 компаний из Латвии попали в ТОП-50 крупнейших предприятий Балтии
Центр по защите прав потребителей возбудил дело против Bite Latvija из-за навязанной клиентам доплаты
Европейцы меняют свое отношение к мясу
Продажи «Лады» в России в 2025 году упали более чем на четверть
Умышленное доведение до банкротства? Авиакомпания SmartLynx Airlines оправдывается
«SmartLynx Airlines» подала заявление о процессе неплатежеспособности
Финляндия намерена достичь углеродной нейтральности к 2035 году
Проблемы глубже, чем кажется: airBaltic задыхается без свободных средств
На одной из крупнейших сетей АЗС Латвии поменялось руководство
Илон Маск завалит бедную Европу электромобилями по дешевке
Процесс правовой защиты SmartLynx продолжен не будет
Нигерия распродает перспективные нефтяные месторождения иностранцам за 10 000 000 000 USD
Финляндия будет выпускать микросхемы на 7 миллиардов евро в год
Акции биотеха из Франции взлетели на 1300% на успехе препарата для лечения кишечника
