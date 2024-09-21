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Украина атаковала россиян в нескольких десятках км от границы Латвии (ДОПОЛНЕНО) 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.09.2024
BB.LV
Украина атаковала россиян в нескольких десятках км от границы Латвии (ДОПОЛНЕНО)

На российской федеральной трассе М-9 «Балтия», ведущей из Москвы к границе Латвийской Республике, перекрыто движение, сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Россия».

Движения нет на участке с 322 км до 420 км, издание tvernews уточняет, что он тянется от населенного пункта Кунья до Нелидово.

Ограничения действуют с 6:40 утра и до «особого распоряжения».

Ночью местный губернатор Игорь Руденя сообщил, что на юго-западе Тверской области сбиты беспилотники. В Минобороны РФ позже уточнили, что в регионе уничтожили три дрона.

Впрочем, судя по тому, что движение перекрыто, не все украинские дроны удалось сбить.

Отметим, что на трассе М-9 «Балтия» машины и автобусы с латвийскими номерами не являются редкостью. На данным момент сообщений о проблемах у латвийских резидентов в связи с атакой на российскую трассу не поступало.

ДОПОЛНЕНО: Власти Тверской области заявили, что движение по трассе М-9 «Балтия» полностью восстановлено.

Губернатор Тверской области Руденя заявил, что «идет ликвидация последствий падения обломков беспилотников. Эвакуация населения не производится. Пострадавших в результате отражения атаки БПЛА нет. Движение по федеральной трассе М-9 полностью восстановлено».

Добавим, что российские оппозиционные паблики сегодня писали, что в Тверской области была атакована секретная российская ракетная база, где находились ракеты с ядерными боеголовками.

Впрочем, подтверждений этому нет.

#война на украине
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Комментарии (1)

  • ФФ
    Федул Федулов
    21-го сентября

    Притянут войну и в Латвию...

    26
    3

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