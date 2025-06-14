КНАБ обещает отреагировать, если будут выявлены нарушения в избирательной системе за 1,81 млн евро

Если будут выявлены нарушения в избирательной системе и ее обслуживании, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) незамедлительно отреагирует, подтвердили агентству LETA в бюро.

KNAB сообщилA, что ведомство следит за различными процессами в обществе, в том числе за реализацией крупных закупок. Если KNAB обнаружит признаки коррупции или получит другую информацию, свидетельствующую о правонарушениях, входящих в компетенцию ведомства, в ходе соответствующей закупки, KNAB незамедлительно отреагирует, указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что создание и поддержание избирательной системы, а также другие связанные с этим нюансы до сих пор обошлись Государственному агентству цифрового развития (VDAA) в 1,81 миллиона евро.

Учитывая деликатность избирательного процесса и во избежание рисков для безопасности, а также для того, чтобы не скомпрометировать сотрудников компаний, занимающихся информационными технологиями (ИТ), VDAA не раскрывает, какие именно компании работали над созданием системы.

Одна из компаний работала над технической организацией избирательного процесса и совершенствовала электронный онлайн-реестр избирателей (ETVR). Вторая компания работала над макетированием и распознаванием избирательных бюллетеней.

Еще одна компания отвечала за необходимые для платформы компоненты общего пользования, систему сбора подписей и обеспечение проведения референдумов.

Агентство LETA связалось с компаниями «Rix Technologies» и «Baltic Software Factory», которые работали над первыми двумя решениями, однако договор с заказчиком не позволяет им сообщать о работе над техническими решениями, которые были использованы на муниципальных выборах.

Расходы на избирательную платформу со стороны VDAA на данный момент достигли 1 810 143 евро, включая расходы на проведение тестов безопасности, создание и обслуживание инфраструктуры и платформы, авторский надзор за техническими спецификациями, разработку системы обучения и другие задачи.

Пока идет изучение конкретной ситуации, VDAA не комментирует, были ли предусмотрены какие-либо штрафные санкции в случае, если система столкнется с проблемами.

На просьбу пояснить, почему было принято решение о разработке совершенно новой системы, VDAA ответила, что предыдущая избирательная система была фрагментированной. В ней использовалось несколько взаимодействующих решений, оптимизация и объединение которых в единую цифровую платформу повысили бы эффективность.

Кроме того, предыдущая система управления выборами (VVS) была устаревшей, поясняет VDAA. Она была основана на монолитной архитектуре с выявленными уязвимостями в системе безопасности и плохой масштабируемостью, что удорожало ее обслуживание.

В то же время, по данным VDAA, в старой системе была низкая точность сканирования избирательных бюллетеней. Только около 90% знаков были распознаны правильно, что было связано со сложностью дизайна. VDAA не прокомментировала, как была достигнута уверенность в том, что все знаки были распознаны правильно, и предложила обратиться с этим вопросом в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как отмечает VDAA, в предыдущей системе отсутствует архитектурная документация, что затрудняет закупки и планирование развития, увеличивая риск переплаты или получения некачественных предложений.

В то же время предыдущие VVS и ETVR не были технологически разделены — они находились на тех же серверах вместе с другими несвязанными инструментами, что создавало риски для безопасности.

VDAA также подчеркивает, что в закупке мог участвовать и разработчик предыдущих VVS и ETVR, предложив развивать предыдущее решение, усовершенствовав его в соответствии с новыми требованиями, поскольку к участию были приглашены все члены Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий и Латвийской ассоциации открытых технологий.

Как сообщалось, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими проблемами. Проблемы в работе избирательных участков были и во время досрочного голосования.

Президент страны Эдгарс Ринкевичс указал, что ЦИК провалил организацию выборов, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.

Взяв на себя ответственность за произошедшее, ушла в отставку министр интеллектуальной администрации и регионального развития Инга Берзиня (JV). Ранее она отстранила от должности директора VDAA Йорена Лиопу.

Также ушла с поста глава CVK Кристине Саулите.