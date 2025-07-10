Baltijas balss logotype

Квадроцикл в цветах флага РФ и с буквой Z? Полиция выходку рижанина не оценила 8 1974

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2025
Квадроцикл в цветах флага РФ и с буквой Z? Полиция выходку рижанина не оценила
ФОТО: скриншот видео TV3

С водителем квадроцикла, который явно не лоялен государству, недавно в Межциемсе столкнулись сотрудники Рижской муниципальной полиции. Мужчина без водительских прав передвигался по столице на транспортном средстве, окрашенном в цвета флага России, пытался скрыться, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Квадроцикл на городских улицах привлекает к себе больше внимания, чем автомобиль, поэтому стражи порядка быстро заметили, что транспортное средство движется без номерных знаков, а у водителя нет шлема. На требование полиции остановиться водитель не отреагировал, и началась погоня, которая завершилась у одного из ангаров. Водитель квадроцикла попытался скрыться от полиции, забежав в тёмное помещение, где и был задержан.

Мужчина управлял транспортным средством без водительского удостоверения. В состоянии алкогольного опьянения он за рулём не находился. Однако сам квадроцикл вызвал опасения, что водитель настроен против Латвии.

При более тщательном осмотре квадроцикла оказалось, что он окрашен в стиле флага России, а на корпусе изображены символы, прославляющие военную агрессию (буква Z), и окраска, характерная для техники российской армии.

Государственная полиция начала уголовный процесс за бегство от правоохранителей и прославление военных преступлений.

Оставить комментарий

(8)
  • LS
    Luka Senka
    13-го июля

    10 лет тюрьмы выродку,а потом выдворить

    0
    0
  • A
    Aleks
    10-го июля

    При более тщательном осмотре😂😂😂оказалось,что и топливо ,залитое в бак-российское и геймуниципалы сильно возбудилась по этому поводу...

    23
    4
  • А
    Андрей
    10-го июля

    А труба Rīgas Siltums в цветах флага РФ полицию не возбуждает?

    40
    2
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    если у кого-то в гараже ржавеет "жигуль" или "москвич" срочно сжечь !!!найдут - статья за терроризм обеспечена !!!

    42
    3
  • З
    Злой
    Ехидный
    10-го июля

    У меня грамота есть со школы за хорошую учёбу и поведение, на ней советские символы, меня теперь посадят?

    11
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    10-го июля

    Умом не блещет. Что он хотел сказать своей выходной?!

    10
    25
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Soglasen Klassnij
    10-го июля

    *выходкой

    0
    14
  • NB
    Nose Bose
    Soglasen Klassnij
    10-го июля

    может просто ехал. Вопрос к полиции, почему не арестовали букву Z в латышском алфавите? :)

    44
    2
Читать все комментарии

