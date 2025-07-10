С водителем квадроцикла, который явно не лоялен государству, недавно в Межциемсе столкнулись сотрудники Рижской муниципальной полиции. Мужчина без водительских прав передвигался по столице на транспортном средстве, окрашенном в цвета флага России, пытался скрыться, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Квадроцикл на городских улицах привлекает к себе больше внимания, чем автомобиль, поэтому стражи порядка быстро заметили, что транспортное средство движется без номерных знаков, а у водителя нет шлема. На требование полиции остановиться водитель не отреагировал, и началась погоня, которая завершилась у одного из ангаров. Водитель квадроцикла попытался скрыться от полиции, забежав в тёмное помещение, где и был задержан.

Мужчина управлял транспортным средством без водительского удостоверения. В состоянии алкогольного опьянения он за рулём не находился. Однако сам квадроцикл вызвал опасения, что водитель настроен против Латвии.

При более тщательном осмотре квадроцикла оказалось, что он окрашен в стиле флага России, а на корпусе изображены символы, прославляющие военную агрессию (буква Z), и окраска, характерная для техники российской армии.

Государственная полиция начала уголовный процесс за бегство от правоохранителей и прославление военных преступлений.