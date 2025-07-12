К Владимиру Кехману, художественному руководителю Михайловского театра и генеральному директору МХАТ им. Горького, пришли с обыском в рамках уголовного дела о присвоении и растрате при реконструкции сцены.

По данным издания, обыск связан с делом по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уточняется, что Кехман не задержан и фигурирует лишь в качестве свидетеля. По делу также проходят несколько неустановленных лиц.

Напомним, что реконструкция старой сцены МХАТ продолжается несколько лет и должна завершиться в октябре 2025 года.

Владимир Кехман возглавил МХАТ им. Горького в 2021 году. Параллельно он руководит Михайловским театром в Санкт-Петербурге. Ранее Кехман также занимал должность генерального директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Владимир Абрамович Кехман (род. 9 февраля 1968, Куйбышев) — российский бизнесмен и театральный деятель. Художественный руководитель Михайловского театра. Директор МХАТ им. Горького. Основатель и ключевой бенефициар компании JFC, признанной банкротом в 2012 году. В 2015—2017 годах занимал должность генерального директора, в 2017—2021 — художественного руководителя Новосибирского государственного театра оперы и балета. В 2007—2015 годах был генеральным директором Михайловского театра. В 2012 году был признан банкротом Высоким судом Лондона после банкротства компании JFC. Проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. В 2016 году был признан банкротом в России. В 2017 году, после нескольких лет расследования, уголовное преследование Владимира Кехмана в России было прекращено в связи с истечением срока давности вменяемых ему и другим руководителям компании JFC эпизодов. Вместе с тем, в 2018 году Высокий суд Лондона признал его виновным в мошенничестве, посчитав, что Владимир Кехман вводил в заблуждение Банк Москвы при получении кредитов путём обмана и фальсификации документов. Отмечен конфессиональными наградами Русской православной церкви. Староста церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.