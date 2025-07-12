Baltijas balss logotype

Почему близкого Путину директора МХАТ Кехмана обыскали силовики 1 1132

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.07.2025
BB.LV
Владимир Абрамович - православный орденоносец.

Владимир Абрамович - православный орденоносец.

Ранее он был признан банкротом Высоким судом Лондона.

К Владимиру Кехману, художественному руководителю Михайловского театра и генеральному директору МХАТ им. Горького, пришли с обыском в рамках уголовного дела о присвоении и растрате при реконструкции сцены.

По данным издания, обыск связан с делом по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уточняется, что Кехман не задержан и фигурирует лишь в качестве свидетеля. По делу также проходят несколько неустановленных лиц.

Напомним, что реконструкция старой сцены МХАТ продолжается несколько лет и должна завершиться в октябре 2025 года.

Владимир Кехман возглавил МХАТ им. Горького в 2021 году. Параллельно он руководит Михайловским театром в Санкт-Петербурге. Ранее Кехман также занимал должность генерального директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Владимир Абрамович Кехман (род. 9 февраля 1968, Куйбышев) — российский бизнесмен и театральный деятель. Художественный руководитель Михайловского театра. Директор МХАТ им. Горького. Основатель и ключевой бенефициар компании JFC, признанной банкротом в 2012 году. В 2015—2017 годах занимал должность генерального директора, в 2017—2021 — художественного руководителя Новосибирского государственного театра оперы и балета. В 2007—2015 годах был генеральным директором Михайловского театра. В 2012 году был признан банкротом Высоким судом Лондона после банкротства компании JFC. Проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. В 2016 году был признан банкротом в России. В 2017 году, после нескольких лет расследования, уголовное преследование Владимира Кехмана в России было прекращено в связи с истечением срока давности вменяемых ему и другим руководителям компании JFC эпизодов. Вместе с тем, в 2018 году Высокий суд Лондона признал его виновным в мошенничестве, посчитав, что Владимир Кехман вводил в заблуждение Банк Москвы при получении кредитов путём обмана и фальсификации документов. Отмечен конфессиональными наградами Русской православной церкви. Староста церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Читайте нас также:
#криминал
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го июля

    У Кехмана много врагов.Тот же Греф,которого Кехман,будучи свое время главным импортёром бананов в лице компанииJFC ,кинул банки на миллионы рублей .Не любит Мединский,но зато любит Сережа Дефолт-Израитель (Кириенко),поэтому то СК никаких комментариев не даёт,чтобы не опростоволосится. Кехман -аферист опытный.Отсыпет чуток денег ФСБ,прокуратуру,художественные связи задействует и может быть соскочет,а может и нет,поэтому и молчит Бастрыкин Уже один раз опростоволосится с бойцами Делимханова,которые похитили блогера Пришлось всех отпустить и дело замять Таковы сейчас реалии в России. Еврейские кланы уже воюют между собой за место под солнцем 😀

    5
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 476
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 935
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1013
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 375

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 2
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 12
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 20
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 51
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 49
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Политика
1
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр 1 119
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 2
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 12
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео