Недалеко от Лигатне мужчина сжег двух человек: сначала пил, потом начал зажигать 1 810

Дата публикации: 17.07.2025
Недалеко от Лигатне мужчина сжег двух человек: сначала пил, потом начал зажигать

Государственная полиция закончила следствие и просит прокуратуру выдвинуть обвинение против мужчины, подозреваемого в убийстве двух человек.

Обвиняемый поджег одну из жертв, что привело к пожару в доме в Лигатненской волости (Цесисский край), сообщила представитель полиции по связям с общественностью Зане Васкане.

Пожар произошел 28 марта этого года в Лигатненской волости. После ликвидации огня на втором этаже дома были обнаружены тела двух погибших — мужчины (1975 г. р.)и женщины (1970 г. р.).

В ходе следствия выяснилось, что трагедия произошла вечером: подозреваемый находился в доме вместе со знакомыми, и в ходе совместного употребления алкоголя он преднамеренно облил одного из мужчин бензином и поджег его. От горящего тела воспламенилось все помещение, в результате чего погибла находившаяся внутри женщина.

Что в итоге: уголовное дело было переквалифицировано, и теперь подозреваемому — мужчине (1961 г. р.) — инкриминируются преступления по части 2 статьи 185 Уголовного закона (умышленное уничтожение имущества путем поджога), а также по пунктам 3 и 4 статьи 117 (убийство при отягчающих обстоятельствах, в том числе способом, опасным для жизни нескольких лиц, и с особой жестокостью).

10 апреля подозреваемому была избрана мера пресечения — заключение под стражу; 29 мая уголовное дело было передано в прокуратуру.

#пожар #убийство
Антон Городницкий
