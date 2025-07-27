Латвия не пустила на свою территорию группу граждан Чехии – чешские СМИ

Латвия не пропустила через сухопутную границу группу граждан Чехии, желавших вернуться на родину из России транзитом через Латвийскую Республику.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Дрейк, сообщает Radio Prague International.

Представитель Коммунистической партии Роман Роун пояснил, что речь идет о 4 членах Коммунистической партии Чехии и Моравии. Они все еще находятся в России и ждут возможности вернуться.

"Четверо членов Коммунистической партии Чехии и Моравии находились в России в частной поездке по памятным местам, посвященным подвигу Красной Армии и народов Советского Союза в Великой Отечественной войне. На обратном пути их не пустили в Латвию. Сейчас они вернулись в Россию и ведут переговоры о транзите в Чехию", – пояснил Роун, не уточнив, кто именно отправился в Россию.

МИД Чехии в курсе ситуации. В заявлении ведомства отмечается, что в настоящее время возможности оказания консульской помощи ограничены.