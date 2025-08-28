Лидер группы киллеров Аслан Гагиев "ушёл на СВО" — такой слух гуляет между потерпевшими по делу банды Джако (это прозвище Гагиева). Повод — голосовое сообщение, которое Гагиев якобы отправил знакомому. Из-за этого сейчас в панике вся Осетия.

Освобождение Гагиева — главный слух последних дней в регионе. Жители форвардят друг другу аудиосообщение на осетинском языке, в котором звучит голос организатора банды, на счету которой более 50 трупов.

"Алло, Аланчик, привет, мой брат. Извини, я утром... номера, звонки были, но я не понял, кто звонил. Брат, я на воле, я на войне, но не совсем на войне, на приграничье. Как называется, бывает... беспилотная хня бывает, когда отключают нам интернет, понял? Я не всегда... не всегда могу по «Вотсапу»*. В общем, я тебя обнимаю, брат. Как только у меня возможность появится, я тебе наберу, чтобы тебя услышать. Обнимаю, держись. Мы всех отъем."

Подлинность аудиосообщения не подтверждена. Адвокат Гагиева отказался говорить с «Базой» на эту тему. Представители ФСИН и колония, где отбывает срок Аслан Гагиев, оперативно не ответили на вопросы. Тем не менее, по данным «Базы», родственники потерпевших по делу банды Джако в ужасе звонят адвокатам с вопросом — действительно ли Гагиев вышел на свободу. Все очень переживают за свою безопасность.

А мог ли он действительно подписать контракт? Осуждённый на пожизненное заключение участник нападения на дом певца Михаила Круга Александр Агеев дважды обращался в суд с прошением об отправке на фронт. Суд отказал — во время заседания там сослались на совместный приказ Минобороны, Минюста и МВД от 27 июля 2022 года, согласно которому с осуждёнными на пожизненное запрещено заключать контракт. Официально не известно ни об одном случае, когда осуждённый пожизненно "отправился бы на СВО". При этом пресс-секретарь Южного окружного военного суда, где Гагиеву вынесли приговор, сообщила «Базе», что «Джако» мог даже не уведомлять суд об "отправке на СВО".

По версии следствия, на счету банды Джако несколько десятков заказных убийств и нападений. Только в Москве предполагаемыми жертвами банды стали банкир Александр Слесарев и члены его семьи, хозяин банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник и председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский.

Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, через год его задержали в Вене и позже экстрадировали в Россию. В ходе судебного процесса Гагиев говорил, что готов свидетельствовать против себя, но только если следствие выйдет на конкретных заказчиков. 14 сентября 2023 года Аслана Гагиева приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима — его признали виновным в организации преступного сообщества, убийствах и незаконном обороте оружия.