Вкладчики Swedbank не могут получить доступ к своим деньгам (ДОПОЛНЕНО)

Портал bb.lv получает многочисленные сообщения своих читателей о параличе платежной системы крупнейшего банка Латвии.

Сообщается об отсутствии доступа к нажитому и накопленному как через мобильные аппликации, так и через обычные компьютеры.

Портал bb.lv проверил эти сообщения и убедился, что доступ к счетам заблокирован.

Редакция еще в 18:28 отправила запрос пресс-секретарю банка Янису Кропсу с просьбой пояснить причины коллапса. Однако он тоже не отвечает на запросы. Наверное, отправился устранять неполадки.

Кстати, когда пресс-служба Swedbank приступит к своим обязанностям, хотелось бы получить разъяснение следующего вопроса:

Если должник банка вовремя не отдает кредит, то ему начисляют штрафные проценты. А если банк вовремя не отдают вкладчику его деньги, то должен ли банк выплачивать своим клиентам какую-то компенсацию?

Отметим, что объем привлеченных вкладов в Swedbank на конец июня этого года составлял 9,317 млрд. евро. Сейчас, наверное, еще больше.

ДОПОЛНЕНО: Около 19:30 от отдельных клиентов банка начали поступать сообщения о том, что банк сумел восстановить свою работу. С чем связан сбой в работе крупнейшего банка страны - по-прежнему не известно.

Тем временем подоспел ответ пресс-службы банка: «Были временные технические проблемы. Сейчас услуги восстанавливаются». Про компенсации клиентам, которые испытали стресс и неудобства, Swedbank ничего не ответил.