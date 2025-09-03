Baltijas balss logotype
Вкладчики Swedbank не могут получить доступ к своим деньгам (ДОПОЛНЕНО) 3 8006

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Вкладчики Swedbank не могут получить доступ к своим деньгам (ДОПОЛНЕНО)
ФОТО: LETA

Портал bb.lv получает многочисленные сообщения своих читателей о параличе платежной системы крупнейшего банка Латвии.

Сообщается об отсутствии доступа к нажитому и накопленному как через мобильные аппликации, так и через обычные компьютеры.

Портал bb.lv проверил эти сообщения и убедился, что доступ к счетам заблокирован.

Редакция еще в 18:28 отправила запрос пресс-секретарю банка Янису Кропсу с просьбой пояснить причины коллапса. Однако он тоже не отвечает на запросы. Наверное, отправился устранять неполадки.

Кстати, когда пресс-служба Swedbank приступит к своим обязанностям, хотелось бы получить разъяснение следующего вопроса:

Если должник банка вовремя не отдает кредит, то ему начисляют штрафные проценты. А если банк вовремя не отдают вкладчику его деньги, то должен ли банк выплачивать своим клиентам какую-то компенсацию?

Отметим, что объем привлеченных вкладов в Swedbank на конец июня этого года составлял 9,317 млрд. евро. Сейчас, наверное, еще больше.

ДОПОЛНЕНО: Около 19:30 от отдельных клиентов банка начали поступать сообщения о том, что банк сумел восстановить свою работу. С чем связан сбой в работе крупнейшего банка страны - по-прежнему не известно.

Тем временем подоспел ответ пресс-службы банка: «Были временные технические проблемы. Сейчас услуги восстанавливаются». Про компенсации клиентам, которые испытали стресс и неудобства, Swedbank ничего не ответил.

#swedbank
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
28
2
0
18
4
16

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    4-го сентября

    Отмени наличку и делай что хоть с населением,что и пытались и пытаются сделать.Вякнул что то где то против пернатых и ты нищий.Рычаг давления офигительный,а им же ,не любящим людей,только этого и надо.👽

    76
    2
  • Вк
    Виардо кузнецова
    4-го сентября

    Вчера не работала у меня ни одна карточка. Цитаделе не принимала и луминор тоже, ездили домой за наличкой, хорошо , что пенсию всю сняла, теперь буду хранить только в стеклянной банке

    68
    4
  • SK
    Soglasen Klassnij
    3-го сентября

    Наличка всегда надёжнее, в этом году 2 раза не приняли карту в магазине. Лучше держать деньги в банке... в банке под матрасом

    162
    5
Читать все комментарии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 28
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 23
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 30
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 21
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 55
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 62
Видео