Zemgales reģionālā TV подсчитало, какое количество машин было конфисковано за три года у водителей, находящихся за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Статистика пугает: счет идет на тысячи.

Вот уже три года, как в Латвии действует Уголовный закон, позволяющий конфисковать автомобиль у водителя, в крови которого было обнаружено больше 1,5 промилле алкоголя, а также у тех, кто отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме.

Как свидетельствует печальная статистика, за этот срок со своими машинами расстались более 2000 латвийских автомобилистов. В топе изъятых: BMW, Volkswagen, Audi и Volvo. В основном это легковые автомобили, произведенные в период с 2005 по 2008 год.

Часть конфискованных государством машин отправляется прямиком на Украину (в их доставке участвуют неправительственные организации и в целом туда уже отправлено 324 автомобиля). Часть продаётся через аукционы. При этом, как отмечает Государственное агентство обеспечения, каждый десятый автомобиль — это класс «люкс». А самым дорогим авто, проданным с молотка, стал Ferrari за 176 тысяч евро.

В целом полиция поправками к Уголовному закону довольна. По уверению правоохранителей, механизм конфискации сыграл положительную роль и дал превентивный эффект. Для сравнения: если за десять месяцев прошлого года было конфисковано 664 машины, то в этом году за тот же срок — 547 автомобилей. При этом, как отмечают полицейские, портрет нарушителей не поменялся. Преимущественно пьяницы за рулем — это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, и во многих случаях управление транспортным средством связано с их основной работой.