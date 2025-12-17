Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вы не поверите: сколько машин отобрано у пьяных латвийцев 1 1945

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: Вы не поверите: сколько машин отобрано у пьяных латвийцев

Zemgales reģionālā TV подсчитало, какое количество машин было конфисковано за три года у водителей, находящихся за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Статистика пугает: счет идет на тысячи.

Вот уже три года, как в Латвии действует Уголовный закон, позволяющий конфисковать автомобиль у водителя, в крови которого было обнаружено больше 1,5 промилле алкоголя, а также у тех, кто отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме.

Как свидетельствует печальная статистика, за этот срок со своими машинами расстались более 2000 латвийских автомобилистов. В топе изъятых: BMW, Volkswagen, Audi и Volvo. В основном это легковые автомобили, произведенные в период с 2005 по 2008 год.

Часть конфискованных государством машин отправляется прямиком на Украину (в их доставке участвуют неправительственные организации и в целом туда уже отправлено 324 автомобиля). Часть продаётся через аукционы. При этом, как отмечает Государственное агентство обеспечения, каждый десятый автомобиль — это класс «люкс». А самым дорогим авто, проданным с молотка, стал Ferrari за 176 тысяч евро.

В целом полиция поправками к Уголовному закону довольна. По уверению правоохранителей, механизм конфискации сыграл положительную роль и дал превентивный эффект. Для сравнения: если за десять месяцев прошлого года было конфисковано 664 машины, то в этом году за тот же срок — 547 автомобилей. При этом, как отмечают полицейские, портрет нарушителей не поменялся. Преимущественно пьяницы за рулем — это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, и во многих случаях управление транспортным средством связано с их основной работой.

×
Читайте нас также:
#полиция #Латвия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео