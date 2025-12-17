В Елгаве задержан активист Виктор Гущин - ЛТВ 1 1931

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Виктор Гущин. Фото LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыски на двух объектах в Елгаве, а также в рамках уголовного процесса задержала одного человека, сообщает ЛТВ.

В интересах следствия служба пока не раскрывает более подробную информацию, в том числе имя задержанного и возможные нарушения.

Имеющаяся в распоряжении ЛТВ неофициальная информация свидетельствует о том, что задержанным является активист Виктор Гущин.

Гущин баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм от списка Латвийского союза русских, однако ни разу не был избран. Он работал преподавателем и издавал книги по истории.

Виктор Гущин защитил диссертацию, получил учёную степень кандидата исторических наук. Преподавал во многих латвийских вузах.

С 2020 года является президентом Русской общины Латвии.

#выборы #СГБ #история #образование #уголовный процесс #задержание
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
