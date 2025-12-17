Двукратного чемпиона Сигулды до конца зимы оставили в российской тюрьме 1 1757

Дата публикации: 17.12.2025
Центральный районный суд Красноярска (РФ) продлил срок содержания под стражей трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова, который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Репилову на два месяца и одни сутки, то есть по 20 февраля 2026 года с содержанием в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении пресс-службы судов Красноярского края РФ.

Репилов и еще один саночник Александр Перетягин были отправлены в СИЗО в конце ноября. Они обвиняются в присвоении около 11 млн бюджетных рублей (около 100 тыс долларов), предназначенных на покупку спортивных саней.

29-летний Репилов — трехкратный чемпион мира (2020, 2021), двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, многократный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира.

Репилов дважды побеждал на этапах Кубка мира в Сигулде (в 2017 и 2018 годах).

#суд #тюрьма #спорт #мошенничество #чемпионат мира #Россия #арест
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
