Рижский районный суд в Юрмале приговорил бывшую начальницу продовольственного склада Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии Ингу Каминску к четырём годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением, подделку документов и мошенничество, связанное с закупкой продуктов питания, выяснило агентство LETA в суде.

Также решено конфисковать у Камински автомобиль Hyundai Santa Fe.

Согласно публично доступной информации, Каминска занимала должность с длинным названием – начальница продовольственного склада группы продовольственного обеспечения роты снабжения Третьего регионального центра снабжения Командования обеспечения НВС.

Не называя имени, прокуратура ранее сообщала в пресс-релизе для СМИ, что должностное лицо, действуя из корыстных побуждений, с 15 марта 2022 года по 1 марта 2023 года при заказе продуктов у одной компании указывало её представителям реально поставляемые в НВС продукты и их количество, а также давало указания о том, какие товары и в каком объёме фактически не поставлять, но фиктивно включать в накладные как поставленные.

Эта компания — давний поставщик продуктов для армии SIA Lanekss, которая уже была наказана в отдельном процессе.

Каминска и два частных лица также обвиняются в том, что, действуя из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц, подделали документы — 169 накладных, которые Каминска подала в бухгалтерию НВС для оплаты.

Таким образом, лица обманным путём присвоили 113 519 евро, которые были перечислены на банковский счёт указанной компании.

В свою очередь, для Lanekss был применён принудительный штраф в размере 101 500 евро. Согласно данным портала Firmas.lv, предприятие Lanekss основано в 2001 году, его уставный капитал составляет 2840 евро. Компания принадлежит некой Нине Силине (не путать с Эвикой Силиней). В 2024 году её оборот составил 5,62 млн евро, а год завершился с прибылью в 0,89 млн евро. То есть штраф в 101 500 евро ей вполне по силам.