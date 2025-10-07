Госполиция в Риге задержала ранее не судимого молодого мужчину (2006 г.р.) за ограбление женщины в микрорайоне Даугавгрива, сообщает полиция.

По данным следствия, 26 сентября парень на улице толкнул пожилую женщину (1967 г.р.) и украл её сумку, в которой находились 336 евро наличными, золотые серьги, лекарства и другие личные вещи.

Полиция 30 сентября задержала подозреваемого. В ходе проверки у него нашли похищенную сумку, деньги и серьги, а также около семи граммов марихуаны.

При обыске в его доме также были обнаружены лекарства, принадлежавшие женщине.

Выяснилось также, что задержанный пытался использовать банковскую платежную карту, принадлежавшую потерпевшей.