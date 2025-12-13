Московский областной суд приговорил 34-летнего физика из Подмосковья Артема Хорошилова к 21 году заключения по обвинению в госизмене, атаке на критическую инфраструктуру, подготовке диверсии и изготовлении взрывчатки. Это самый суровый приговор в отношении российского ученого по делу о госизмене, отмечает T-Invariant.

Судья Московского областного суда Роман Измайлов приговорил научного сотрудника Института общей физики им. А. Н. Прохорова РАН Артема Хорошилова. Ученый был назван виновным в госизмене, организации DDOS-атаки на «Почту России» и подготовке диверсии на железной дороге.

Как отмечает «Медиазона», первые пять лет Хорошилов должен провести в тюрьме; оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил мужчине штраф в 700 тысяч рублей и два года ограничения свободы после окончания основного срока.

Обвинение требовало приговорить его к 25 годам заключения. Эпизод о госизмене связан с переводом 700 тысяч рублей (7000 евро) — всех накоплений ученого — в украинский фонд «Вернись живым», который поддерживает украинских военных и гуманитарные проекты. Как следует из материалов дела, в 2022 году Хорошилов несколько раз переводил средства через криптовалютные сервисы.

Сам обвиняемый частично признал факт переводов, но настаивал, что руководствовался исключительно гуманитарными мотивами.

«Лично для себя я принял решение, что не могу оставаться в стороне и просто жить как раньше. Целью всех моих действий было помочь спасти хотя бы одну жизнь на этой войне, сколько бы мне это ни стоило»,

— отмечал Хорошилов в последнем слове накануне приговора.

Мать ученого, Тамара Хорошилова, в интервью научному изданию T-Invariant рассказала, что для ее сына это был единственный возможный способ поддержать родных. В Украине у нее живет сестра и другие родственники:

«Он копил их на протяжении многих лет. И отправил туда все, что заработал за всю жизнь, все, что у него было. Ну как это – зачем? Поддержать родных. Напрямую родным он перевести эти деньги не мог, ведь денежные переводы между Россией и Украиной обрубили практически сразу же после начала „СВО“. Со мной он не советовался – отправил и все».

Следствие квалифицировало эти переводы как «оказание финансовой помощи иностранной организации, действующей против безопасности России», и вменило Хорошилову госизмену.

Второй эпизод обвинения касается «подготовки диверсии». Как писала «Медиазона», при обыске у Хорошилова нашли несколько видов селитры, ацетон, жидкость для розжига, а также набор Arduino. Экспертиза признала один из видов селитры непригодным для производства взрывчатки, однако, по словам матери, «это ни следствие, ни суд в расчет не взяли». Мать ученого утверждает, что селитра использовалась исключительно как удобрение.

«Артем всю жизнь что-то выращивал: помидоры, огурцы, лимоны. Для папы — рассаду на кладбище. Купил несколько видов селитры, потому что не знал, какая именно нужна», — говорит она.

Еще одной «уликой» следствие назвало фотографию, сделанную Хорошиловым во время прогулки недалеко от дома в Ногинске. На снимке — лес, однако в лесополосе оказались видны железнодорожные пути, которые, как заявили силовики, ведут в воинскую часть. Эта фотография была интерпретирована как «сбор сведений для атаки на объект военной инфраструктуры».

Сам Хорошилов вину по этому эпизоду не признал.

Следующий эпизод касается предполагаемой DDoS-атаки на «Почту России». По версии следствия, в августе 2022 года Хорошилов вместе с неустановленными сообщниками запустил с собственного компьютера распределенную атаку на серверы «Почты России». Ученый подтвердил, что действительно скачивал и запускал вредоносное программное обеспечение, однако заявил, что его причастность к атаке на конкретные серверы не доказана. Он ходатайствовал о переквалификации обвинения на статью о пользовании хакерской программой, однако этого не произошло. При этом «Почта России» не выдвигала материальных претензий в отношении Хорошилова.

Физика задержали 12 декабря 2023 года. Позднее ему предъявили обвинение в госизмене, неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру РФ, покушении на диверсию и покушении на незаконное изготовление взрывчатки.

14 апреля 2025 года Росфинмониторинг внес Артема Хорошилова в перечень террористов и экстремистов.

«Высшее образование и ученая степень усугубляют его вину»

Артем Хорошилов — выпускник Московского физико-технического института (МФТИ). После окончания университета он работал в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН в отделе низких температур и криогенной техники, а также был репетитором по физике и математике.

Он автор и соавтор нескольких десятков статей в ведущих российских и зарубежных научных журналах, кандидат физико-математических наук.

Ученая степень и высшее образование в деле Артема Хорошилова оказались отягчающими обстоятельствами. «Подсудимый Хорошилов имеет высшее образование, ученую степень, положительные характеристики. Однако именно эти обстоятельства усугубляют его вину. Он, обладая высоким интеллектуальным потенциалом, сознательно и целенаправленно направил свои знания и навыки на продажу безопасности собственной страны, действуя не по незнанию, а исходя из глубоких и устойчивых антигосударственных убеждений», — заявила гособвинитель Мадина Долгиева, когда запрашивала для физика 25 лет лишения свободы.