Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Физик из Подмосковья перевел все свои 7000 евро украинцам - и получил 21 год строгого режима 2 1012

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кандидат наук считает себя узником совести.

Кандидат наук считает себя узником совести.

Ученая степень и высшее образование в деле Артема Хорошилова оказались отягчающими обстоятельствами.

Московский областной суд приговорил 34-летнего физика из Подмосковья Артема Хорошилова к 21 году заключения по обвинению в госизмене, атаке на критическую инфраструктуру, подготовке диверсии и изготовлении взрывчатки. Это самый суровый приговор в отношении российского ученого по делу о госизмене, отмечает T-Invariant.

Судья Московского областного суда Роман Измайлов приговорил научного сотрудника Института общей физики им. А. Н. Прохорова РАН Артема Хорошилова. Ученый был назван виновным в госизмене, организации DDOS-атаки на «Почту России» и подготовке диверсии на железной дороге.

Как отмечает «Медиазона», первые пять лет Хорошилов должен провести в тюрьме; оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил мужчине штраф в 700 тысяч рублей и два года ограничения свободы после окончания основного срока.

Обвинение требовало приговорить его к 25 годам заключения. Эпизод о госизмене связан с переводом 700 тысяч рублей (7000 евро) — всех накоплений ученого — в украинский фонд «Вернись живым», который поддерживает украинских военных и гуманитарные проекты. Как следует из материалов дела, в 2022 году Хорошилов несколько раз переводил средства через криптовалютные сервисы.

Сам обвиняемый частично признал факт переводов, но настаивал, что руководствовался исключительно гуманитарными мотивами.

«Лично для себя я принял решение, что не могу оставаться в стороне и просто жить как раньше. Целью всех моих действий было помочь спасти хотя бы одну жизнь на этой войне, сколько бы мне это ни стоило»,

— отмечал Хорошилов в последнем слове накануне приговора.

Мать ученого, Тамара Хорошилова, в интервью научному изданию T-Invariant рассказала, что для ее сына это был единственный возможный способ поддержать родных. В Украине у нее живет сестра и другие родственники:

«Он копил их на протяжении многих лет. И отправил туда все, что заработал за всю жизнь, все, что у него было. Ну как это – зачем? Поддержать родных. Напрямую родным он перевести эти деньги не мог, ведь денежные переводы между Россией и Украиной обрубили практически сразу же после начала „СВО“. Со мной он не советовался – отправил и все».

Следствие квалифицировало эти переводы как «оказание финансовой помощи иностранной организации, действующей против безопасности России», и вменило Хорошилову госизмену.

Второй эпизод обвинения касается «подготовки диверсии». Как писала «Медиазона», при обыске у Хорошилова нашли несколько видов селитры, ацетон, жидкость для розжига, а также набор Arduino. Экспертиза признала один из видов селитры непригодным для производства взрывчатки, однако, по словам матери, «это ни следствие, ни суд в расчет не взяли». Мать ученого утверждает, что селитра использовалась исключительно как удобрение.

«Артем всю жизнь что-то выращивал: помидоры, огурцы, лимоны. Для папы — рассаду на кладбище. Купил несколько видов селитры, потому что не знал, какая именно нужна», — говорит она.

Еще одной «уликой» следствие назвало фотографию, сделанную Хорошиловым во время прогулки недалеко от дома в Ногинске. На снимке — лес, однако в лесополосе оказались видны железнодорожные пути, которые, как заявили силовики, ведут в воинскую часть. Эта фотография была интерпретирована как «сбор сведений для атаки на объект военной инфраструктуры».

Сам Хорошилов вину по этому эпизоду не признал.

Следующий эпизод касается предполагаемой DDoS-атаки на «Почту России». По версии следствия, в августе 2022 года Хорошилов вместе с неустановленными сообщниками запустил с собственного компьютера распределенную атаку на серверы «Почты России». Ученый подтвердил, что действительно скачивал и запускал вредоносное программное обеспечение, однако заявил, что его причастность к атаке на конкретные серверы не доказана. Он ходатайствовал о переквалификации обвинения на статью о пользовании хакерской программой, однако этого не произошло. При этом «Почта России» не выдвигала материальных претензий в отношении Хорошилова.

Физика задержали 12 декабря 2023 года. Позднее ему предъявили обвинение в госизмене, неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру РФ, покушении на диверсию и покушении на незаконное изготовление взрывчатки.

14 апреля 2025 года Росфинмониторинг внес Артема Хорошилова в перечень террористов и экстремистов.

«Высшее образование и ученая степень усугубляют его вину»

Артем Хорошилов — выпускник Московского физико-технического института (МФТИ). После окончания университета он работал в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН в отделе низких температур и криогенной техники, а также был репетитором по физике и математике.

Он автор и соавтор нескольких десятков статей в ведущих российских и зарубежных научных журналах, кандидат физико-математических наук.

Ученая степень и высшее образование в деле Артема Хорошилова оказались отягчающими обстоятельствами. «Подсудимый Хорошилов имеет высшее образование, ученую степень, положительные характеристики. Однако именно эти обстоятельства усугубляют его вину. Он, обладая высоким интеллектуальным потенциалом, сознательно и целенаправленно направил свои знания и навыки на продажу безопасности собственной страны, действуя не по незнанию, а исходя из глубоких и устойчивых антигосударственных убеждений», — заявила гособвинитель Мадина Долгиева, когда запрашивала для физика 25 лет лишения свободы.

Читайте нас также:
#терроризм #образование #Украина #наука #технологии #криптовалюта #физика #Россия #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    13-го декабря

    ща заплачу от жалости к этому дебилу !!! нет мозгов - сиди в тюрьме !!!! интересно ,а на сколько бы присел латвиец , если бы крипту российской армии переводил ????

    35
    10
  • С
    Сарказм
    Ехидный
    13-го декабря

    Ну если б за отсутствие мозгов сажали, то ты (как и многие тут) кроме тюрьмы б в жизни ничего не видел. Впрочем тут склонен согласться: невозможно жить в фашистском государстве и вести себя как человек, эти 2 понятия несовместимы. Сначала надо было рвать когти из концлагеря, а потом уж поступать в соответствии со своими моральными убеждениями. Дожив до 34 годов и с ученой степенью такие вещи надо понимать

    6
    29

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мать, по вине которой утонула шестилетняя дочь, предстанет перед судом
Изображение к статье: Таможня обнаружила 3,5 миллиона контрабандных сигарет в вёдрах, наполненных опилками
Изображение к статье: 33-летнюю звезду социальных сетей зверски избили в Москве
Изображение к статье: Пьяный юноша размахивал оружием в центре Даугавпилса: у полиции «связаны руки»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия
Изображение к статье: Диетолог объяснила, какие риски связаны с киноа
Еда и рецепты
Изображение к статье: Внимание – проверьте состав тюбика. Стоматолог назвала 5 опасных ингредиентов в зубной пасте
Дом и сад
1
Изображение к статье: Откуда произошли пони?
В мире животных
Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео