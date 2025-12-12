Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Таможня обнаружила 3,5 миллиона контрабандных сигарет в вёдрах, наполненных опилками 0 427

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Таможня обнаружила 3,5 миллиона контрабандных сигарет в вёдрах, наполненных опилками
ФОТО: пресс-фото

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) предотвратили контрабанду 3,502 миллиона сигарет при проведении таможенного контроля на границе Латвии с Беларусью в сотрудничестве с коллегами из Управления налоговой и таможенной полиции, сообщает ЛЕТА со ссылкой на СГД.

Сигареты были спрятаны в закупоренных металлических вёдрах под слоем опилок, которые были насыпаны вместо задекларированного товара — средства для мытья рук. В общей сложности в грузе находилось 175 100 пачек сигарет различных марок.

27 ноября 2025 года в пункте таможенного контроля Патерниеки со стороны Беларуси въехало транспортное средство, зарегистрированное в Казахстане. На основании результатов анализа рисков транспорт был направлен на проверку с использованием рентгеновского оборудования для контроля грузов. Проанализировав изображения, сотрудники таможни заподозрили, что в металлических вёдрах спрятаны сигареты.

IMG_0309.jpeg

Сотрудники таможни на пункте контроля Патерниеки приступили к углублённой проверке и частичной выгрузке груза. При открытии части вёдер и проверке их содержимого было установлено, что вместо задекларированного товара в них насыпаны опилки, под которыми спрятаны контрабандные сигареты. Поскольку во время таможенного контроля были выявлены признаки уголовного правонарушения, материалы дела были переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД.

После завершения полной проверки груза было изъято 3,502 миллиона сигарет, или 175 100 пачек сигарет марок "NZ Gold", "Queen Menthol" и "Minsk Superslims" с белорусскими акцизными марками. Сумма неуплаченных налогов в государственный бюджет за такое количество сигарет превышает 895 000 евро.

По выявленному уголовному правонарушению в Управлении налоговой и таможенной полиции СГД начат уголовный процесс по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 190 Уголовного закона — о контрабанде в крупных размерах.

В настоящее время по уголовному процессу продолжается досудебное расследование, и в интересах следствия более подробная информация не разглашается.

Согласно Уголовно-процессуальному закону, ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

Читайте нас также:
#контрабанда #бюджет #таможня #сигареты #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мужчине дали срок за публичное оскорбление судьи
Изображение к статье: Мать, по вине которой утонула шестилетняя дочь, предстанет перед судом
Изображение к статье: 33-летнюю звезду социальных сетей зверски избили в Москве
Изображение к статье: Пьяный юноша размахивал оружием в центре Даугавпилса: у полиции «связаны руки»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео