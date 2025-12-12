Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) предотвратили контрабанду 3,502 миллиона сигарет при проведении таможенного контроля на границе Латвии с Беларусью в сотрудничестве с коллегами из Управления налоговой и таможенной полиции, сообщает ЛЕТА со ссылкой на СГД.

Сигареты были спрятаны в закупоренных металлических вёдрах под слоем опилок, которые были насыпаны вместо задекларированного товара — средства для мытья рук. В общей сложности в грузе находилось 175 100 пачек сигарет различных марок.

27 ноября 2025 года в пункте таможенного контроля Патерниеки со стороны Беларуси въехало транспортное средство, зарегистрированное в Казахстане. На основании результатов анализа рисков транспорт был направлен на проверку с использованием рентгеновского оборудования для контроля грузов. Проанализировав изображения, сотрудники таможни заподозрили, что в металлических вёдрах спрятаны сигареты.

Сотрудники таможни на пункте контроля Патерниеки приступили к углублённой проверке и частичной выгрузке груза. При открытии части вёдер и проверке их содержимого было установлено, что вместо задекларированного товара в них насыпаны опилки, под которыми спрятаны контрабандные сигареты. Поскольку во время таможенного контроля были выявлены признаки уголовного правонарушения, материалы дела были переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД.

После завершения полной проверки груза было изъято 3,502 миллиона сигарет, или 175 100 пачек сигарет марок "NZ Gold", "Queen Menthol" и "Minsk Superslims" с белорусскими акцизными марками. Сумма неуплаченных налогов в государственный бюджет за такое количество сигарет превышает 895 000 евро.

По выявленному уголовному правонарушению в Управлении налоговой и таможенной полиции СГД начат уголовный процесс по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 190 Уголовного закона — о контрабанде в крупных размерах.

В настоящее время по уголовному процессу продолжается досудебное расследование, и в интересах следствия более подробная информация не разглашается.

Согласно Уголовно-процессуальному закону, ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.