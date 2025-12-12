Пропавшая инста-модель нашлась в московской больнице. У девушки серьёзные травмы — она не может говорить.

По данным «Базы», Анжелика уже как минимум две недели находится в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Первоначально она поступила в реанимацию в тяжёлом состоянии. Девушка все еще находится под наблюдением врачей. Состояние уроженки Краснодара оценивается как крайне тяжёлое — основные травмы девушке пришлись в голову. Медики смогли провести трепанацию черепа пострадавшей для удаления гематомы и стабилизировать состояние модели.

33-летняя Анжелика из Краснодара переехала в Москву несколько лет назад после развода. На Кубани она оставила 16-летнего сына и родителей. В столице она нашла статусного и загадочного ухажёра по имени Дмитрий. Она не показывала его фото родным и знакомым, но уверяла, что у него собственный бизнес и он очень щедр к ней. Правда, девушка отмечала, что иногда мужчина слегка сильно ревновал её и запрещал общаться с друзьями.

Она сообщила тренеру на занятиях, что рассталась с возлюбленным после ссоры и съехала от него. Подруга пропавшей рассказала нам, что девушки постоянно были на связи и планировали встречу, но затем телефоны выключились, а сообщения ей больше не доходили.

Спустя несколько дней друзья заподозрили неладное – обычно Анжелика всегда была на связи, каждый день звонила сыну и писала близким – и пошли к ней на съёмную квартиру. Дальше началось странное — в её квартире они увидели наполовину собранные чемоданы, паспорта и вещи.

Следов борьбы не было, а ключи от дверей почему-то лежали в почтовом ящике. Также в комнате был личный дневник Анжелики — там она оставила упоминания об их отношениях с Дмитрием и планах на совместные поездки.