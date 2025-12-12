Baltijas balss logotype
33-летнюю звезду социальных сетей зверски избили в Москве 3 1908

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 33-летнюю звезду социальных сетей зверски избили в Москве

В столице уроженка Краснодара нашла статусного и загадочного ухажера.

Пропавшая инста-модель нашлась в московской больнице. У девушки серьёзные травмы — она не может говорить.

По данным «Базы», Анжелика уже как минимум две недели находится в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Первоначально она поступила в реанимацию в тяжёлом состоянии. Девушка все еще находится под наблюдением врачей. Состояние уроженки Краснодара оценивается как крайне тяжёлое — основные травмы девушке пришлись в голову. Медики смогли провести трепанацию черепа пострадавшей для удаления гематомы и стабилизировать состояние модели.

c40277b1-54ca-423b-8264-8e0cae297e4d.jpg

33-летняя Анжелика из Краснодара переехала в Москву несколько лет назад после развода. На Кубани она оставила 16-летнего сына и родителей. В столице она нашла статусного и загадочного ухажёра по имени Дмитрий. Она не показывала его фото родным и знакомым, но уверяла, что у него собственный бизнес и он очень щедр к ней. Правда, девушка отмечала, что иногда мужчина слегка сильно ревновал её и запрещал общаться с друзьями.

Она сообщила тренеру на занятиях, что рассталась с возлюбленным после ссоры и съехала от него. Подруга пропавшей рассказала нам, что девушки постоянно были на связи и планировали встречу, но затем телефоны выключились, а сообщения ей больше не доходили.

Спустя несколько дней друзья заподозрили неладное – обычно Анжелика всегда была на связи, каждый день звонила сыну и писала близким – и пошли к ней на съёмную квартиру. Дальше началось странное — в её квартире они увидели наполовину собранные чемоданы, паспорта и вещи.

52e83373-dfb6-4655-8559-723b8ea077fb.jpg

Следов борьбы не было, а ключи от дверей почему-то лежали в почтовом ящике. Также в комнате был личный дневник Анжелики — там она оставила упоминания об их отношениях с Дмитрием и планах на совместные поездки.

#Москва #преступность #травмы #instagram #отношения #ревность #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    13-го декабря

    Да пофиг. У них рожи и повадки стали до того одноотипно-пластмассовые, что я уже их не различают, этих п"звёзд". 🙄

    6
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    12-го декабря

    Учитесь дуры, на чужих ошибках, перед тем как кошелка богатого искать. Лучше любящий Ванька строитель но 100% любящий, чем трепанация и реанимация в последствии,за пару месяцев красивой жизни! А то уже вообще флягами поехали, все Мальдивы и Мерседесы хотят, а простой мужик уже не удел. Невсем дано быть бизнесменами.

    15
    1
  • РС
    Рейн Споле
    Иннокентий Сидоров
    13-го декабря

    Кеша,выучи русский язык для начала.

    0
    3
Читать все комментарии

Видео