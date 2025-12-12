Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мужчине дали срок за публичное оскорбление судьи 0 532

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мужчине дали срок за публичное оскорбление судьи

Вступил в силу приговор Земгальского районного суда, согласно которому мужчина за публичные оскорбления судьи приговорён к двум месяцам лишения свободы, сообщает прокуратура, пишет ЛЕТА.

7 июня 2022 года мужчина в зале Земгальского районного суда в Тукумсе транслировал в прямом эфире через социальную сеть Facebook открытое судебное заседание по делу об административном правонарушении.

Действуя из враждебных побуждений, он устно распространял ложную информацию о судье, называя её самозванкой, работающей на основании поддельного документа, и утверждая, что она не является судьёй и не имеет права принимать решения.

Обвиняемый также заявил, что судья — преступница. Таким образом он сознательно распространял ложные, позорящие и не соответствующие действительности высказывания в адрес должностного лица.

Во время рассмотрения уголовного дела в Земгальском районном суде обвиняемый игнорировал и не подчинялся неоднократным замечаниям судьи соблюдать тишину, не говорить без разрешения и не вступать в разговоры с присутствующими в зале слушателями.

Несмотря на предупреждения о необходимости соблюдать порядок в ходе заседаний, обвиняемый продолжал нарушать ход разбирательства. За такое поведение ему был назначен штраф на сумму 2200 евро, а за неявку на судебное заседание без уважительной причины — дополнительный штраф в размере 1000 евро.

На заседание Земгальского окружного суда обвиняемый также не явился без уважительной причины и не проинформировал суд о причинах своего отсутствия, поэтому суд постановил оставить его апелляционную жалобу без рассмотрения.

Поскольку кассационная жалоба подана не была, в декабре вступил в силу приговор Земгальского районного суда от апреля 2024 года, согласно которому мужчина признан виновным в клевете, распространённой через средство массовой информации, и приговорён к двум месяцам лишения свободы.

Читайте нас также:
#тюрьма #социальные сети #прокуратура #наказание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мать, по вине которой утонула шестилетняя дочь, предстанет перед судом
Изображение к статье: Таможня обнаружила 3,5 миллиона контрабандных сигарет в вёдрах, наполненных опилками
Изображение к статье: 33-летнюю звезду социальных сетей зверски избили в Москве
Изображение к статье: Пьяный юноша размахивал оружием в центре Даугавпилса: у полиции «связаны руки»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Обнаружен ранний сигнал развития психоза
Lifenews
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео