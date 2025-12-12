Вступил в силу приговор Земгальского районного суда, согласно которому мужчина за публичные оскорбления судьи приговорён к двум месяцам лишения свободы, сообщает прокуратура, пишет ЛЕТА.

7 июня 2022 года мужчина в зале Земгальского районного суда в Тукумсе транслировал в прямом эфире через социальную сеть Facebook открытое судебное заседание по делу об административном правонарушении.

Действуя из враждебных побуждений, он устно распространял ложную информацию о судье, называя её самозванкой, работающей на основании поддельного документа, и утверждая, что она не является судьёй и не имеет права принимать решения.

Обвиняемый также заявил, что судья — преступница. Таким образом он сознательно распространял ложные, позорящие и не соответствующие действительности высказывания в адрес должностного лица.

Во время рассмотрения уголовного дела в Земгальском районном суде обвиняемый игнорировал и не подчинялся неоднократным замечаниям судьи соблюдать тишину, не говорить без разрешения и не вступать в разговоры с присутствующими в зале слушателями.

Несмотря на предупреждения о необходимости соблюдать порядок в ходе заседаний, обвиняемый продолжал нарушать ход разбирательства. За такое поведение ему был назначен штраф на сумму 2200 евро, а за неявку на судебное заседание без уважительной причины — дополнительный штраф в размере 1000 евро.

На заседание Земгальского окружного суда обвиняемый также не явился без уважительной причины и не проинформировал суд о причинах своего отсутствия, поэтому суд постановил оставить его апелляционную жалобу без рассмотрения.

Поскольку кассационная жалоба подана не была, в декабре вступил в силу приговор Земгальского районного суда от апреля 2024 года, согласно которому мужчина признан виновным в клевете, распространённой через средство массовой информации, и приговорён к двум месяцам лишения свободы.