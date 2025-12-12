Прокуратура передала Рижскому окружному суду уголовное дело против матери, обвиняемой в халатных действиях, в результате которых в прошлом году в пруду у дома в Ропажском крае утонула её шестилетняя дочь, сообщает прокуратура, пишет ЛЕТА.

Женщина обвиняется в жестоком обращении с малолетней, причинившем физические страдания, и в причинении смерти по неосторожности.

Обвиняемая отпустила малолетнюю дочь одну во двор поиграть, а сама осталась в доме. Она находилась под воздействием психотропных веществ, в связи с чем оставила ребёнка без присмотра. Обвиняемая допустила, чтобы девочка в зимнее время и в тёмное время суток в течение длительного периода находилась одна вне дома.

На следующее утро ребёнок был найден без признаков жизни в пруду, расположенном на прилегающей к дому территории.

Обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминируемых ей преступлениях.

Прокуратура подчёркивает, что данное дело подтверждает: халатные действия родителей в отношении ребёнка могут повлечь за собой уголовную ответственность.