Во время ночной прогулки в Даугавпилсе компания молодых людей взяла с собой оружие. Они не стеснялись доставать его и размахивать им. При проверке группы выяснилось, что владелец пистолета находился в состоянии алкогольного опьянения, возможно, именно поэтому он так смело демонстрировал оружие окружающим, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Незадолго до часа ночи сотрудники муниципальной полиции Даугавпилса заметили по камерам видеонаблюдения подозрительную группу, собравшуюся в одном из крупнейших парков города. Информация была передана мобильным патрулям, дежурившим в городе.

"Компания молодёжи находилась в центральном городском парке — в какой-то момент коллеги заметили, что один из молодых людей размахивает предметом, похожим на оружие. Такие события сразу фиксируются. Информация была передана мобильным патрульным экипажам", - рассказал представитель Даугавпилсской муниципальной полиции Андрис Дунский.

Инспекторам сообщили приметы молодых людей и направление их движения, поэтому уже через несколько минут они вышли на их след.

"Эти лица были задержаны. Их проверили, и в данном конкретном случае было установлено, что у одного из них — мужчины, достигшего совершеннолетия, — при себе находился газовый пистолет. Отягчающим обстоятельством стало то, что отчётливо ощущался запах алкоголя. Поэтому, разумеется, было принято решение задержать это лицо. Прибыли представители Государственной полиции, и человек был передан им для дальнейших процессуальных действий", - уточнил Дунский.

При проверке документов выяснилось, что у 18-летнего юноши имеется разрешение на хранение оружия, а газовый пистолет зарегистрирован.

"Сотрудники Государственной полиции провели измерение концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, у лица было зафиксировано 0,4 промилле. Следует отметить, что в данном случае показатель не превышает 0,5 промилле, что оговорено в первой части 99-й статьи Закона об обороте оружия", - рассказала представитель Государственной полиции Юлия Юране.

Таким образом, несмотря на то что молодые люди находились в общественном месте с оружием в руках, нарушений в произошедшем выявлено не было, и они смогли продолжить свой путь.

