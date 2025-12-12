В Европе разыскивают 44-летнюю Марианну Мияилович, которая выдавала себя за шамана и вымогала деньги у состоятельных женщин из Мюнхена и Вены. Об этом пишет The Telegraph.

Согласно данным прокуратуры, Марианна и ее невестка Анна уверяли клиенток, что их украшения прокляты. Они утверждали, что, если они не отдадут им украшения для шаманских ритуалов очищения, то их семьи настигнут серьезные беды. Как только Марианна и Анна получали ювелирные изделия, они исчезали.

Так, Марианна убедила одну женщину, что та одержима, а другую обещала исцелить от рака. Отчаявшаяся больная отдала ей огромную сумму денег, но вскоре ее не стало. Считается, что за 10 лет мошенничества Марианна обманула как минимум 19 жертв и украла у них 8,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 9 миллионов евро).

Когда полицейским стало известно о мошенничестве, они приехали с обыском в дом подозреваемой. Под бассейном во дворе была оборудована тайная комната, куда можно было попасть только через люк. Внутри полицейские нашли 25 килограммов золотых слитков, ювелирные украшения, часы и пачки наличных из США и Швейцарии. Кроме того, они изъяли у семьи Марианны 14 роскошных автомобилей, среди которых были машины марки Aston Martin, Jaguar и BMW, и заморозили ее банковские счета.