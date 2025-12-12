Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женщина-шаман из ЕС украла у «проклятых» клиенток 9 млн евро и сбежала 0 1474

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Europo

Фото: Europo

В Европе женщина-шаман обманула клиенток на сумму свыше 9 миллионов евро.

В Европе разыскивают 44-летнюю Марианну Мияилович, которая выдавала себя за шамана и вымогала деньги у состоятельных женщин из Мюнхена и Вены. Об этом пишет The Telegraph.

Согласно данным прокуратуры, Марианна и ее невестка Анна уверяли клиенток, что их украшения прокляты. Они утверждали, что, если они не отдадут им украшения для шаманских ритуалов очищения, то их семьи настигнут серьезные беды. Как только Марианна и Анна получали ювелирные изделия, они исчезали.

Так, Марианна убедила одну женщину, что та одержима, а другую обещала исцелить от рака. Отчаявшаяся больная отдала ей огромную сумму денег, но вскоре ее не стало. Считается, что за 10 лет мошенничества Марианна обманула как минимум 19 жертв и украла у них 8,3 миллиона фунтов стерлингов (свыше 9 миллионов евро).

Когда полицейским стало известно о мошенничестве, они приехали с обыском в дом подозреваемой. Под бассейном во дворе была оборудована тайная комната, куда можно было попасть только через люк. Внутри полицейские нашли 25 килограммов золотых слитков, ювелирные украшения, часы и пачки наличных из США и Швейцарии. Кроме того, они изъяли у семьи Марианны 14 роскошных автомобилей, среди которых были машины марки Aston Martin, Jaguar и BMW, и заморозили ее банковские счета.

Читайте нас также:
#полиция #деньги #мошенничество #преступность #украшения #обман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мать, по вине которой утонула шестилетняя дочь, предстанет перед судом
Изображение к статье: Таможня обнаружила 3,5 миллиона контрабандных сигарет в вёдрах, наполненных опилками
Изображение к статье: 33-летнюю звезду социальных сетей зверски избили в Москве
Изображение к статье: Пьяный юноша размахивал оружием в центре Даугавпилса: у полиции «связаны руки»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео