Совет Европейского союза (ЕС) запретил передавать России ее суверенные активы, замороженные на территории Европы.

Запрет продлится не только до завершения конфликта на Украине, но до того момента, «пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС».

В документе указывается, что утвержденное положение вводит временный запрет на любые прямые либо косвенные переводы активов и резервов Центрального банка России, которые заблокированы в ЕС.

Ограничения распространяются также на любые юридические лица, организации или структуры, действующие от имени либо по указанию Центробанка России, включая Фонд национального благосостояния.

«Эти меры носят временный характер», — говорится в документе.

Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России ранее 12 декабря. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.