В пятницу, 11 декабря, в рижском микрорайоне Кенгарагс возле многоэтажного дома загорелся автомобиль одного из жильцов. Огонь начался с передней части машины, что, скорее всего, указывает на неисправность электропроводки. Очевидцы пытались помочь и минимизировать ущерб, нанесённый транспортному средству, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Toyota загорелась прямо у подъезда одного из жилых домов. Очевидцы заметили, что из-под капота начал валить дым, и попытались потушить огонь при помощи огнетушителя. Возможно, это помогло выиграть время до приезда спасателей, и машина не сгорела полностью.

Очевидец, вызвавшая спасателей, рассказала:

«Мимо проезжала какая-то машина, они увидели пожар и спросили, вызваны ли пожарные. Я сказала, что уже вызвала. Потом я всех прогнала — а вдруг взорвётся. Они дважды пытались тушить, потому что горело только с одной стороны. Потушили, мы отошли в сторону, и тут же снова вспыхнуло. Тут было бессмысленно что-либо делать. Никто из жильцов даже не вышел. Я кричала, чья машина — никакой реакции».

В последние дни уже сообщалось о нескольких подобных возгораниях. Для спасателей это — повседневная реальность: в среднем за сутки в Латвии сгорают почти два автомобиля. В прошлом году Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 559 вызовов, связанных с возгоранием транспортных средств, из них в 403 случаях горели легковые автомобили.

По статистике предыдущих лет количество подобных вызовов остаётся примерно на том же уровне. Наиболее частая причина пожаров — неисправность электропроводки. Спасатели подчёркивают, что в каждом автомобиле обязательно должен быть огнетушитель, но при этом его объёма часто бывает недостаточно, чтобы эффективно справиться с огнём. Также важно уметь правильно им пользоваться, чтобы не получить травмы.

TV3