Натуральные елки нельзя украшать электрическими гирляндами. Об этом предупредил эколог Илья Рыбальченко.

По словам эксперта, электрические гирлянды на живом дереве увеличивают риск пожара в квартире. Кроме того, без такого украшения ель будет дольше сохранять аромат хвои.

«Натуральную елку без электрических гирлянд можно сбрызгивать водой и соответственно увеличивать количество дней, которые она простоит с вами. Увеличивать количество фитонцидов, которые она выделяет», — объяснил Рыбальченко.