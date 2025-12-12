Эколог призвал снять электрические гирлянды с живых елок.
Натуральные елки нельзя украшать электрическими гирляндами. Об этом предупредил эколог Илья Рыбальченко.
По словам эксперта, электрические гирлянды на живом дереве увеличивают риск пожара в квартире. Кроме того, без такого украшения ель будет дольше сохранять аромат хвои.
«Натуральную елку без электрических гирлянд можно сбрызгивать водой и соответственно увеличивать количество дней, которые она простоит с вами. Увеличивать количество фитонцидов, которые она выделяет», — объяснил Рыбальченко.
