«Это опасно!» Жителей призвали снять гирлянду с елки 0 589

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это опасно!» Жителей призвали снять гирлянду с елки
ФОТО: Unsplash

Эколог призвал снять электрические гирлянды с живых елок.

Натуральные елки нельзя украшать электрическими гирляндами. Об этом предупредил эколог Илья Рыбальченко.

По словам эксперта, электрические гирлянды на живом дереве увеличивают риск пожара в квартире. Кроме того, без такого украшения ель будет дольше сохранять аромат хвои.

«Натуральную елку без электрических гирлянд можно сбрызгивать водой и соответственно увеличивать количество дней, которые она простоит с вами. Увеличивать количество фитонцидов, которые она выделяет», — объяснил Рыбальченко.

#экология #безопасность
