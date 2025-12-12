Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Китае испытали гексакоптер весом 800 килограммов 0 320

Техно
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Китае испытали гексакоптер весом 800 килограммов
ФОТО: Youtube

Корпорация AVIC испытала 800-килограммовый гексакоптер AR-E800.

Китайская авиационная промышленная корпорация (AVIC) провела испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов. Полет состоялся в аэропорту Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси, сообщает Telegram-канал China Army.

Гексакоптер с шестью парами винтов за четыре минуты отработал взлет, зависание, маневры и посадку в заданную точку.

Тяжелый дрон способен нести до 300 килограммов груза во внутреннем отсеке или на внешней подвеске. AR-E800 можно использовать для доставки оборудования и вооружения в труднодоступные горные районы.

AR-E800 впервые представили в сентябре 2025 года на Международной вертолетной выставке в Тяньцзине. AVIC уже получила заказы на поставки дрона.

Читайте нас также:
#авиация #дрон #технологии #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы способы продлить жизнь аккумулятора в смартфоне и ноутбуке
Изображение к статье: Переход с iPhone на Android-смартфоны упростили
Изображение к статье: Фото: DC Studio / Freepik
Изображение к статье: Кадр: игра Clair Obscur

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео