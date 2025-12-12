Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В недрах найдено то, что питает магнитное «сердце» Земли: открыто новое состояние материи 1 510

Техно
Дата публикации: 12.12.2025
Focus
Изображение к статье: Фото: Discover Magazine

Фото: Discover Magazine

ФОТО: пресс-фото

Недавнее исследование показало наличие нового состояния материи, скрывающегося под нашими глазами. Оказалось, что внутреннее ядро планеты скрывает «суперионное состояние», питающее магнитное «сердце» нашей планеты, пишет Фокус.

Новое исследование показало, что самое внутреннее ядро Земли на самом деле не является обычным твердым телом, а находится в "суперионном состоянии". В этом странном состоянии материи атомы углерода свободно перемещаются, как жидкость, через твердую железную решетку, пишет Daily Mail.

Считается, что это позволяет внутреннему ядру планеты вести себя как твердое тело, оставаясь при этом таким же податливым, как расплавленный металл. Группа китайских ученых считает, что это соответствует странному поведению внутреннего ядра, которое годами ставило ученых в тупик. Аналогично, поток этих жидкоподобных элементов в ядре может играть ключевую роль в поддержании магнитных полей Земли.

По словам соавтора исследования, доктора Юцянь Хуана из Сычуаньского университета, диффузия атомов внутри внутреннего ядра представляет собой ранее упущенный из виду источник энергии для геодинамо. Помимо тепла и конвекции, вызванной изменением состава, движение легких элементов, подобное движению жидкости, может способствовать работе магнитного двигателя Земли.

Внутреннее ядро Земли представляет собой сферу из железного сплава массой 102 квинтиллиона тонн и является одной из самых экстремальных сред во всей Солнечной системе. На глубине около 5000 километров под нашими ногами ядро сжато давлением более 3,3 миллиона атмосфер и нагрето до температур, близких к температурам поверхности Солнца.

Однако самые глубокие слои нашей планеты также демонстрируют некоторые странные и противоречивые явления. Например, несмотря на то, что предполагается будто ядро твердое, в других отношениях оно ведет себя будто размягченный металл. Предыдущие исследования уже показали, что сейсмические волны, проходящие сквозь внутренне ядро Земли, замедляются, подобно звуку, распространяющемуся в воде. Данные также указывают, что внутреннее ядро по сути демонстрирует уровень пластичности близкий к маслу, а не стали.

Потребовались годы, чтобы ученые смогли понять, как эта часть Земли может быть одновременно такой твердой и податливой. Одно из объяснений заключается в том, что оно сочетает в себе поведение как твердых, так и жидких тел в одном единственном состоянии вещества.

По словам другого соавтора исследования, профессора Юцзюня Чжана из Сычуаньского университета, в этом странном состоянии атомы углерода становятся очень подвижными, диффундируя через кристаллический железный каркас, в то время как само железо остается твердым и упорядоченным. Это суперионное состояние значительно снизит жесткость внутреннего ядра, оставаясь при этом твердым.

Моделирование 2022 года показало, что внутреннее ядро планеты может перейти в эту фазу, однако необходимые условия настолько экстремальны, что их почти невозможно проверить. В ходе исследования ученые подвергли образцы железо-углерода воздействию мощных ударных волн, чтобы воссоздать условия, существующие во внутреннем ядре.

В результате команда разогнала металл до скорости 25 200 км/ч, создав давление в 1,38 миллиона атмосфер и температуру около 2300°C. Далее ученые проанализировали ударные волны, вызванные этими столкновениями и обнаружили, что образцы железа и углерода стали значительно более пластичными по мере приближения к условиям, наблюдаемым во внутреннем ядре планеты.

Все это указывает на то, что они перешли в суперионную фазу, и металл в ядре, вероятно, находится в той же фазе. Авторы отмечают, что результаты их работы могут существенно изменить представление геологов о самых глубоких слоях планеты. По сути, это не просто может объяснить, почему внутреннее ядро мешает сейсмическим волнам, но и поможет нам понять эволюцию планеты.

Фокус

Читайте нас также:
#земля #ученые #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • NB
    Nose Bose
    12-го декабря

    дибилы, бл**ь (с)

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы способы продлить жизнь аккумулятора в смартфоне и ноутбуке
Изображение к статье: Переход с iPhone на Android-смартфоны упростили
Изображение к статье: Фото: DC Studio / Freepik
Изображение к статье: Кадр: игра Clair Obscur

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео