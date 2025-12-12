Baltijas balss logotype
Популярный продукт связали с замедлением биологического старения 0 693

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Популярный продукт связали с замедлением биологического старения
ФОТО: Unsplash

Вещество из темного шоколада замедляет старение организма.

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что теобромин — природное соединение, содержащееся в какао и темном шоколаде, — связан с более медленным старением организма на молекулярном уровне. Исследование опубликовано в журнале Aging и основано на анализе данных двух крупных европейских когорт: британского проекта TwinsUK и немецкого исследования KORA, в общей сложности более 1,6 тысячи участников.

Исследователи измеряли уровень теобромина в крови и сопоставляли его с показателями так называемых эпигенетических часов — тестов, которые отражают скорость биологического старения по изменениям в ДНК. Выяснилось, что у людей с более высоким уровнем теобромина биологический возраст увеличивался медленнее, а также наблюдались более благоприятные показатели, связанные с длиной теломер и риском преждевременной смерти. Эти связи сохранялись даже после учета кофеина и других родственных веществ из кофе и чая, что указывает на возможную специфическую роль именно теобромина.

Дополнительный анализ показал, что эффект был особенно заметен у курильщиков и бывших курильщиков — возможно, теобромин частично смягчает эпигенетические повреждения, связанные с воздействием никотина. При этом авторы подчеркивают: речь идет не о прямом «омолаживающем» эффекте шоколада, а о статистической связи. Пока не ясно, действует ли теобромин сам по себе или в сочетании с другими компонентами какао, например, полифенолами.

#медицина #исследования #шоколад #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
