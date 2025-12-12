Baltijas balss logotype
Назван подходящий объем видеопамяти для игр 0 457

Техно
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван подходящий объем видеопамяти для игр
ФОТО: Unsplash

Видеокарты с 8 Гбайт памяти хватит для запуска большинства игр.

Специалисты издания Notebookcheck оценили объем видеопамяти, который нужен видеокартам для комфортного запуска игр в 2025 году. Материал опубликован на сайте медиа.

Журналисты заявили, что вопрос обновления видеокарты в последнее время — из-за роста цен на комплектующие компьютеров — встал для геймеров очень остро. Они проверили, сколько памяти хватит видеокартам для запуска игр. Специалисты провели эксперимент. В итоге они назвали 8 гигабайт подходящей для гейминга характеристикой видеокарты.

Assassin's Creed Shadows им удалось запустить на персональном компьютере (ПК) с видеокартой, имеющей 8 гигабайт памяти. Однако игровой процесс был комфортным только при разрешении 1080 пикселей. Для нового шутера Battlefield 6 тоже хватило 8 гигабайт, однако игра работала лишь в минимальной конфигурации.

«В целом, если не замечать некоторых ограничений, вы все еще можете наслаждаться современными играми с 8 гигабайт видеопамяти», — подытожили авторы медиа.

#компьютеры #технологии #игры #рост цен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
