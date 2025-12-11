Министр внутренних дел Владислав Кондратович говорит, что для пресечения контрабанды посредством воздушных шаров из Беларуси в ближайшее время планируются решения о блокировке связи.

По его словам, речь идёт об унификации определённых правил, поскольку разные операторы используют разные правила распространения SIM-карт: одни более строгие, другие более либеральные: «И мы видим, что есть люди, которые покупают карты в немалых количествах, и да, может быть всякое».

По словам министра, проблема распространения SIM-карт актуальна не только из-за контрабандистских воздушных шаров.

«И специальные «фермы», а именно, что называются «SIM-боксы». Уже обнаружено не одно такое устройство в Литве, у нас была последняя операция – более 20 тысяч SIM-карт были использованы именно для таких «бот-ферм», так называемых. Эта проблема шире, чем контрабандистские воздушные шары. Но нам действительно нужно обновить всю ситуацию, политику, и найти решения, которые не навредили бы нашим жителям», – сказал Кондратович.