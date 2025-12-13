Конфискация авто их не пугает: всего за сутки задержаны восемь водителей в алкогольном опьянении 5 1095

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Конфискация авто их не пугает: всего за сутки задержаны восемь водителей в алкогольном опьянении
ФОТО: LETA

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за минувшие сутки на латвийских автодорогах были задержаны восемь водителей, еще один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ начато восемь уголовных процессов и один административный процесс. Конфискация автомобиля будет применена в трех случаях.

Кроме того, за сутки на дорогах Латвии были зафиксированы 144 случая превышения разрешенной скорости движения и два нарушителя, которые управляли транспортными средствами агрессивно.

Всего в сфере дорожного движения за минувшие сутки было принято 361 постановление об административных правонарушениях, в том числе в Видземе зафиксировано 94 административных правонарушения, а в Латгале - 86.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года вступили в силу поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная у водителя при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле. Уголовная ответственность также предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под действием наркотиков, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.

Кроме того, конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки наличия в организме опьяняющих веществ. В случаях, если использованное в момент фиксации правонарушения транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

#Латвия #наркотики
