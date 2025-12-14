Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осужденные в Эстонии пророссийские активисты планировали незаконные формирования 4 621

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Айво Петерсон защищал советское наследие.

Айво Петерсон защищал советское наследие.

Петерсон ездил в оккупированные Мариуполь и Донецк, а также выступал на телеканале "Звезда".

Харьюский уездный суд признал виновными в государственной измене пророссийских политиков Айво Петерсона и Дмитрия Роотси. Суд также признал их сообщника гражданина РФ Андрея Андронова виновным в ненасильственной деятельности против Эстонии.

Одного из лидеров пророссийской партии Koos ("Вместе") Айво Петерсона приговорили к 14 годам лишения свободы, Дмитрия Роотси и Андрея Андронова к 11 годам тюрьмы.

По данным следствия, Петерсон и Роотси поддерживали контакт с представителями военной разведки России (ГРУ), обсуждали политическое сотрудничество, а также создание отрядов гражданской обороны, которые "в случае политического вакуума выполняли функции армии". Сам Петерсон заявлял, что отряды должны выполнять гуманитарную функцию. Однако прокуратура считает, что это попытка создать подпольную структуру обороны.

В ходе судебного разбирательство стало известно, что Андронов организовывал туры на оккупированные Россией территории Украины, Петерсон принимал в них участие, а позже публиковал материалы с поддержкой действий РФ. Петерсон ездил в оккупированные Мариуполь и Донецк, а также выступал на телеканале "Звезда", который принадлежит российскому Минобороны.

"Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства со стороны государства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и расколоть своих соседей", – ранее заявляла государственный прокурор Трийну Олев-Аас.

Осужденные свою вину не признают, а их защита настаивала на том, что они пользовались правом на свободу слова. Всех троих задержали в марте 2023 года.

Читайте нас также:
#свобода слова #шпионаж
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
4
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го декабря

    законные вооруженные формирования на территории СССР - это ВС СССР, Войска МВД и КГБ.

    все остальное в Прибалтике это незаконные формирования, подлежащие немедленной ликвидации и уничтожению, согласно Приказа Военных Властей СССР

    1
    0
  • Д
    Добрый
    14-го декабря

    Бестолочи.Чем думали?Закономерный итог

    2
    4
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    14-го декабря

    Ну вот, слава богу. Вот и статья о "мыслепреступлении" появилась, то есть всех, кто что-то плохое планирует (без оружия и средств насилия) должен бояться. Ибо нечего плохое планировать, то есть о нём думать.

    11
    1
  • Е
    Ехидный
    14-го декабря

    выступление на телеканале это преступление перед которым даже убийство кажется простым баловством !!!!!!!

    19
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 3000 евро за латвийскую визу: граждане третьих стран все чаще становятся жертвами мошенничества
Изображение к статье: В субботу в Риге произошло два пожара в пятиэтажных жилых домах
Изображение к статье: Кандидат наук считает себя узником совести. Иконка видео
Изображение к статье: Конфискация авто их не пугает: всего за сутки задержаны восемь водителей в алкогольном опьянении

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика
Изображение к статье: Испания выделила Украине миллиарды евро
В мире
Изображение к статье: Судьи заступились за вышку: жителям Огре не удалось избавиться от 60-метровой махины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ливонские, армянские, немецкие: еще идут старинные часы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео