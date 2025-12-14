Петерсон ездил в оккупированные Мариуполь и Донецк, а также выступал на телеканале "Звезда".

Харьюский уездный суд признал виновными в государственной измене пророссийских политиков Айво Петерсона и Дмитрия Роотси. Суд также признал их сообщника гражданина РФ Андрея Андронова виновным в ненасильственной деятельности против Эстонии.

Одного из лидеров пророссийской партии Koos ("Вместе") Айво Петерсона приговорили к 14 годам лишения свободы, Дмитрия Роотси и Андрея Андронова к 11 годам тюрьмы.

По данным следствия, Петерсон и Роотси поддерживали контакт с представителями военной разведки России (ГРУ), обсуждали политическое сотрудничество, а также создание отрядов гражданской обороны, которые "в случае политического вакуума выполняли функции армии". Сам Петерсон заявлял, что отряды должны выполнять гуманитарную функцию. Однако прокуратура считает, что это попытка создать подпольную структуру обороны.

В ходе судебного разбирательство стало известно, что Андронов организовывал туры на оккупированные Россией территории Украины, Петерсон принимал в них участие, а позже публиковал материалы с поддержкой действий РФ. Петерсон ездил в оккупированные Мариуполь и Донецк, а также выступал на телеканале "Звезда", который принадлежит российскому Минобороны.

"Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства со стороны государства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и расколоть своих соседей", – ранее заявляла государственный прокурор Трийну Олев-Аас.

Осужденные свою вину не признают, а их защита настаивала на том, что они пользовались правом на свободу слова. Всех троих задержали в марте 2023 года.