Мошенники выманивают у клиентов латвийских банков деньги со скоростью миллион евро в месяц

Дата публикации: 15.12.2025
LETA
Клиенты четырех крупнейших банков Латвии, самостоятельно подтверждая платежи, за 11 месяцев этого года были обмануты на общую сумму 10,954 миллиона евро, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила агентству LETA Ассоциация финансовой индустрии (FNA).

За 11 месяцев этого года было совершено в общей сложности 6143 случая мошенничества, что на 24% меньше, чем за 11 месяцев 2024 года. В том числе было выявлено 3238 случаев телефонного мошенничества на сумму 5 906 321 евро. Также было выявлено 2312 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 4 243 667 евро и 593 случая мошенничества другого рода на сумму 803 757 евро.

За 11 месяцев этого года было предотвращено 17 047 случаев мошенничества на общую сумму 12 748 907 евро. По сравнению с соответствующим периодом 2024 года, в этом году удалось защитить от мошенничества на 11,1% больше сумм.

В том числе за 11 месяцев этого года удалось предотвратить 4842 попытки телефонного мошенничества на сумму 5 890 764 евро, 11 193 попытки инвестиционного мошенничества на сумму 5 950 766 евро и 1012 других случаев мошенничества на сумму 907 377 евро.

Как уже сообщалось, в прошлом году в общей сложности в 9025 случаях мошенничества было похищено 15,5 миллиона евро, но предотвращено 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 миллиона евро.

Крупнейшим банком Латвии по размеру активов является «Swedbank», за ним следуют «SEB banka», банк «Citadele» и филиал «Luminor Bank» в Латвии.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
Видео