Оператор системы распределения природного газа AS "Gaso" предупреждает о телефонных мошенниках, которые выдают себя за сотрудников компании, сообщили представители "Gaso" агентству LETA.

В компании указывают, что в последние дни происходят попытки телефонного мошенничества (фишинга), в ходе которых используется идентичность предприятия. Мошенники звонят, представляясь сотрудниками "Gaso", и выспрашивают у клиентов финансовую информацию.

Представители "Gaso" напоминают, что компания никогда не запрашивает у клиентов по телефону личные данные — паспортные или ID-данные, номера банковских карт, а также данные для входа в интернет-банк.

В случае сомнений "Gaso" призывает клиентов связаться с компанией по телефону 67369938 (в рабочие дни с 8:00 до 18:00), а после 18:00 и в выходные — по телефону 114.

"Gaso" — это оператор системы распределения природного газа, который обеспечивает развитие распределительной инфраструктуры, подключение к системе, её эксплуатацию и учёт природного газа, а также работу аварийной службы. "Gaso" — полностью регулируемое предприятие, действующее исключительно на территории Латвии. Единственным владельцем компании является AS "Elenger Grupp".