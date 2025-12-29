Baltijas balss logotype
КГБ Беларуси подтвердил, что осужденный диссидент Роман Протасевич - его сотрудник 0 648

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рабочая карьера Романа продолжалась недолго.

Рабочая карьера Романа продолжалась недолго.

Впервые о работе экс-главреда на спецслужбы рассказал президент Александр Лукашенко.

Глава белорусского КГБ Иван Тертель подтвердил, что бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич является сотрудником белорусской внешней разведки и в 2020 году он передавал ведомству данные о планах оппозиции. Об этом сообщает БелТА.

По словам председателя Комитета госбезопасности Белоруссии, в ходе совещаний, посвященных госперевороту в стране, обсуждались возможные направления движения. Также озвучивались имена ответственных за планирование лиц и прочие аспекты.

«Кто этим планированием занимался, кто выходил в качестве разведчиков здесь по разным местам локации», - уточнил Тертель.

Он добавил, что на совещаниях планировались действия по стычкам с сотрудниками милиции. Обсуждалось нанесения ущерба определенным экономическим объектам.

Глава КГБ отметил, что «серьезный процент» полученных данных составляла информация, добытая Протасевичем. Это позволило силовым структурам действовать «достаточно уверенно», так как они обладали представлением о развитии ситуации.

Помимо этого, Тертель назвал работой экс-редактора отслеживание динамики создания «подрывных центров», источников их финансирования. Среди последних председатель КГБ назвал бывшего премьер-министра Польши. Также благодаря Протасевичу было установлено количество сотрудников «варшавского офиса», который, как выразился глава ведомства, сейчас безуспешно пытаются развивать определенные «деятели культуры».

Впервые о работе экс-главреда на спецслужбы Беларуси рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Это произошло на фоне обсуждения угроз Литвы закрыть границу с республикой из-за якобы транспортируемой метеозондами контрабанды сигарет. Белорусский лидер сравнил прозвучавшие угрозы с тем, как Запад ввел санкции в отношении Беларуси после задержания Протасевича в мае 2021 года. Тогда власти страны экстренно посадили в Минске самолет Ryanair.

После ареста Протасевича стало известно о его решении сотрудничать со следствием, а сам журналист публично заявил об осознании ущерба, причиненного государству, и желании его компенсировать. В 2023 году суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы как участника заговора с целью захвата власти. Позднее Лукашенко подписал указ о помиловании . Белорусский лидер обосновал это решение тем, что перед журналистом были поставлены некие условия, выполненные в полной мере.

О Романе Протасевиче многие белорусы впервые услышали в мае 2021-го после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Вместе с ним на борту находилась София Сапега, которая на тот момент была его девушкой.

Роман Протасевич с Яном Рудиком и Степаном Путило проходили по делу NEXTA (Telegram-канал признан в Беларуси экстремистским, а с 8 апреля 2022 года Верховным судом экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA признано террористической организацией).

Обвинение было предъявлено по более чем 10 экстремистским статьям, в том числе – за публичные призывы к свержению власти.

На протяжении всего времени, пока длилось следствие, Роман находился под домашним арестом, ему было позволено ездить только в офис – он работал в центре "Системная правозащита". После освобождения он работал электросварщиком на заводе в Минске.

#терроризм #президент #оппозиция #спецслужбы #свобода слова #журналистика #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
