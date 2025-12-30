Baltijas balss logotype
Большинство вызовов из-за сильного ветра поступило из Риги и окрестностей 0 106

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Большинство вызовов из-за сильного ветра поступило из Риги и окрестностей
ФОТО: LETA

За последние сутки было получено 13 вызовов на ликвидацию последствий сильного ветра — десять из них были связаны с удалением поваленных деревьев, например, с проезжей части, а в трёх случаях ветер повредил строительные конструкции зданий, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Большинство вызовов — девять — поступили в Риге и Рижском регионе, ещё в четырёх случаях помощь спасателей потребовалась в Курземе.

Как ранее сообщала LETA, в период с вечера субботы до утра понедельника ГПСС получила 341 вызов, связанный с последствиями сильного ветра. В Рижском регионе было зафиксировано 138 вызовов, из них 92 — в самой Риге, в Курземе — 56, в Земгале — 27, в Видземе — 21, а в Латгале — семь.

В понедельник в Латвии продолжал дуть порывистый ветер.

Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

