Международный аэропорт Дубая из соображений безопасности приостановил прием и отправку самолетов, сообщает Dubai Media Office. О сроках возобновления его работы в сообщении не говорится.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic планировала сегодня выполнить третий репатриационный рейс из Дубая в Ригу, сообщили в авиакомпании. Третий репатриационный рейс BT7756 был запланирован на 19.20 по местному дубайскому времени. Теперь он под вопросом.

Между тем, за несколько часов до взрыва в аэропорту из Дубая в Ригу вылетели два самолета с технической остановкой в Ираклионе. На обоих рейсах находилось по 140 пассажиров. Все они сегодня благополучно приземлились в Риге.

Согласно информации, предоставленной Министерством иностранных дел, в консульском регистре на 4 марта зарегистрировались 624 латвийца, которым необходима помощь для выезда из ОАЭ.

Минобороны ОАЭ сообщило о работе ПВО в районе Дубая, власти эмирата подтвердили "инцидент" с падением обломков. Очевидцы сняли момент прилета беспилотника. На кадрах слышен звук летящего дрона, затем на территории аэропорта происходит взрыв.

ДОПОЛНЕНО: К 11:00 по латвийскому времени Международный аэропорт Дубая частично возобновил работу, сообщил Dubai Media Office в соцсети X.

В частности, авиакомпания Emirates подтверждает, что пассажиры могут приезжать. Речь о тех, у кого забронированы рейсы во второй половине дня. Также это касается транзитных пассажиров в Дубае.

Судьба вечернего эвакуационного рейса airBaltic пока не известна.