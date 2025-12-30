Baltijas balss logotype
На шоссе Таллин – Нарва опрокинулся рейсовый автобус Ecolines 1 1183

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото ERR

Фото ERR

Во вторник, 30 декабря, на шоссе Таллин – Нарва с дороги съехал рейсовый автобус компании Ecolines. Никто не пострадал.

Во вторник в полдень на шоссе Таллин – Нарва перед поворотом на Кивиыли с дороги съехал автобус Ecolines.

В момент аварии дорожные условия были сложными – снег и метель. Автобус обслуживал линию Таллин – Санкт-Петербург. В автобусе находились всего четыре человека: три пассажира и 53-летний водитель.

В полиции сообщили ERR, что бригада скорой помощи осмотрела находившихся в автобусе людей – в ходе аварии никто не пострадал. В полиции уточнили, что сообщение о ДТП на 142-м километре шоссе поступило в Центр тревоги в 12:15.

Из-за происшествия движение было приостановлено примерно на 10 минут. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

#ДТП #скорая помощь #пассажиры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Добрый
    30-го декабря

    Сама погода подсказывает, что надо завязывать с рейсами в рашу.На весь автобус три любителя рашистского мира

    3
    31

