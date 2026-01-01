Три человека получили серьезные травмы при использовании пиротехники на праздник, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи.

За прошедшие сутки в службу поступило 1003 вызова, что не сильно отличается от количества вызовов в обычные выходные, но три вызова были связаны с пиротехникой.

В двух случаях петарды взорвались рядом с лицами людей, что привело к серьезным травмам лица, включая раны, ожоги лица и повреждения глаз. В обоих случаях люди запускали петарды в состоянии алкогольного опьянения.

В третьем случае пострадал несовершеннолетний: у 17-летнего юноши фейерверк взорвался в руке, причинив травмы пальцев, в том числе ожоги.