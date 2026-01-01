Baltijas balss logotype
Три человека серьезно пострадали от пиротехники 1 2228

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.01.2026
LETA
Изображение к статье: Три человека серьезно пострадали от пиротехники
ФОТО: Unsplash

Три человека получили серьезные травмы при использовании пиротехники на праздник, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи.

За прошедшие сутки в службу поступило 1003 вызова, что не сильно отличается от количества вызовов в обычные выходные, но три вызова были связаны с пиротехникой.

В двух случаях петарды взорвались рядом с лицами людей, что привело к серьезным травмам лица, включая раны, ожоги лица и повреждения глаз. В обоих случаях люди запускали петарды в состоянии алкогольного опьянения.

В третьем случае пострадал несовершеннолетний: у 17-летнего юноши фейерверк взорвался в руке, причинив травмы пальцев, в том числе ожоги.

#травмы #фейерверк
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го января

    Почему нет информации со стороны полиции? Сколько было задержано, сколько штрафов и в каком суммарном исчислении наложено?

    25
    5

