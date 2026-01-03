Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело против мужчины по обвинению в попытке изнасилования и убийства своей сожительницы, сообщает LETA со ссылкой на прокуратуру.

Мужчине предъявлено обвинение в том, что он применял насилие к лицу, с которым состоит в постоянных интимных отношениях и ведёт совместное хозяйство, причинив ей физические страдания, а также в попытке изнасилования и убийства этой женщины.

Обвиняемый, находясь у себя дома вместе с потерпевшей, с которой он проживал в общем хозяйстве и состоял в постоянных интимных отношениях, после совместного употребления алкоголя начал с женщиной конфликт.

Во время конфликта, будучи агрессивно настроенным, обвиняемый оскорблял потерпевшую и наносил ей удары кулаками по голове и другим частям тела.

Также, находясь в состоянии алкогольного опьянения и проявляя агрессию, с целью удовлетворения своей половой страсти против воли потерпевшей, применяя насилие, он попытался совершить половой акт, однако не довёл его до конца, поскольку женщина сопротивлялась и отбивалась ногами.

Внезапно охваченный гневом и действуя с целью убийства, мужчина одной рукой схватил лежавшую на кровати женщину за шею и стал её сдавливать, а другой рукой прижал к её лицу подушку и, сильно надавливая, попытался её задушить.

Довести преступление до конца обвиняемому не удалось, так как зазвонил телефон, и он прекратил свои действия.